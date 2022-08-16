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الرياضي

دورتموند يمدد عقد «الشاب»

دورتموند يمدد عقد «الشاب»
16 أغسطس 2022 14:15

 
برلين (د ب أ) 

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، تمديد التعاقد مع مهاجمه الإنجليزي الشاب جيمي بينو-جيتنز. ووقع بينو-جيتنز «18 عاماً» عقداً جديداً مع بوروسيا دورتموند يستمر حتى عام 2025، وكان اللاعب قد انضم لصفوف دورتموند في عام 2020 قادماً من مانشستر سيتي
الإنجليزي.
واكتسب بوروسيا دورتموند في الفترة الأخيرة شهرة كبيرة، فيما يتعلق بتطوير المواهب الإنجليزية الشابة، أمثال جادون سانشو الذي باعه مجددًا لنادي مانشستر يونايتد في 2021 بعد أن ضمه من مانشستر سيتي عام 2017، كما يلعب جود بيلينجهام ضمن صفوف دورتموند بشكل أساسي.
وسجل بينو-جيتنز ظهوره الأول في منافسات الدوري الألماني «البوندسليجا» في أواخر الموسم الماضي، وسجل هدفه الأول في المسابقة، خلال المباراة التي انتهت بالفوز على فرايبورج 3 -1 يوم الجمعة الماضي.

الدوري الألماني
البوندسليجا
دورتموند
مانشستر سيتي
سانشو
مانشستر يونايتد
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