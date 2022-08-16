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الرياضي

ولفرهامبتون يضم نونيز بـ «مبلغ قياسي»

ولفرهامبتون يضم نونيز بـ «مبلغ قياسي»
16 أغسطس 2022 14:00

 
لندن (رويترز) 

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قالت تقارير إعلامية بريطانية: إن نادي ولفرهامبتون واندرارز، وافق على دفع نحو 38 مليون جنيه استرليني «45.75 مليون دولار»، وهو مبلغ قياسي على مستوى النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مقابل التعاقد مع ماتيوس نونيز لاعب وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي.
وحسب التقارير فإن ولفرهامبتون، يمكن أن يدفع لسبورتنج مبلغاً إضافياً يصل إلى 4.2 مليون جنيه استرليني، مقابل الحصول على خدمات اللاعب البرتغالي الدولي البالغ من العمر 23 عاماً.
وكان أعلى مبلغ دفعه ولفرهامبتون، مقابل التعاقد مع لاعب هو 35 مليون جنيه استرليني، وكان مقابل التعاقد مع المهاجم فابيو سيلفا في 2020.
وفي الموسم الماضي شارك نونيز في 50 مباراة مع سبورتنج، في جميع المنافسات بينما احتل الفريق المركز الثاني بين فرق الدوري البرتغالي الأول.
وبدأ نونيز مسيرته مع المنتخب البرتغالي الأول في 2021، وشارك مع الفريق في ثماني مباريات وأحرز هدفاً وحيداً.
وبعد هزيمة وتعادل في أول جولتين من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، سيحل ولفرهامبتون ضيفاً في الجولة المقبلة على توتنهام هوتسبير اللندني الأسبوع القادم.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ولفرهامبتون
سبورتينج لشبونة
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