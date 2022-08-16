الأربعاء 17 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

موراتا يريد البقاء في أتلتيكو مدريد

موراتا يريد البقاء في أتلتيكو مدريد
16 أغسطس 2022 13:21

 
مدريد (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
«ظهيرا الجنب» صداع في رأس تشافي!
فان باستن: لو كان كرويف حياً لشعر بالخجل من برشلونة!

أعرب مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني ألفارو موراتا عن نيته البقاء في صفوف فريق العاصمة، بعد عودته من فترة إعارة مع يوفنتوس الإيطالي في الموسمين الماضيين.
ويبدو أن موراتا «29 عاماً» لم يكترث بالاهتمام من قبل بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في الآونة الأخيرة، وأعرب عن رغبته في البقاء بصفوف أتلتيكو.
وقال المهاجم الدولي الإسباني «أرغب فعلاً في اللعب هنا، أشعر بالإثارة بالتواجد هنا، كما هو الأمر دائماً، أريد بذل جهود مضاعفة للفريق في كل مباراة».
وكان لسان حال مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني مماثلاً بقوله لصحيفة «ماركا» الإسبانية «أنا لست مالك النادي بل مدربه، في الوقت الحالي يعمل موراتا بتواضع ونأمل بقاءه في صفوف الفريق».
وتألق موراتا في الآونة الأخيرة في صفوف أتلتيكو، حيث سجل ثلاثية في مباراة ودية ضد فريقه السابق يوفنتوس 4-صفر، ثم ثنائية في مستهل مشوار فريقه في الدوري ضد خيتافي 3-صفر.
ويرتبط موراتا بعقد مع أتلتيكو مدريد ينتهي في 30 يونيو عام 2023.
ويملك موراتا خبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية، بعدما دافع عن ألوان أندية من النخبة، وهي بالإضافة إلى يوفنتوس، ريال مدريد وتشيلسي الإنجليزي، كما خاض 56 مباراة دولية مع منتخب بلاده وسجل 26 هدفاً.

أتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني
الليجا
يوفنتوس
ريال مدريد
تشيلسي
آخر الأخبار
«الإمارات دبي الوطني»: تعزيز تجربة عملاء الاقتصاد الافتراضي الجديد
الاقتصادي
«الإمارات دبي الوطني» يطلق برنامجاً لمسرّعات شركات الميتافيرس الناشئة
اليوم 15:24
علما إسرائيل وتركيا (تعبيرية)
عربي ودولي
إسرائيل تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا
اليوم 15:22
مسافرون عبر مطار دبي
الاقتصادي
28 مليون مسافر من مطار دبي خلال النصف الأول
اليوم 15:19
تسارع النمو الاقتصادي في الإمارات
الاقتصادي
«يو. بي. اس»: زخم النمو في الإمارات يتسارع منذ بداية 2022
اليوم 15:17
الطيار الأوكراني المقتول
عربي ودولي
بعد أيام من تكريمه.. مقتل أفضل طيار أوكراني
اليوم 15:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©