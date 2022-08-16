بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو تنطلق 3 سبتمبر



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن اتحاد الجو جيتسو تنظيم بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجو جيتسو يومي 3 و4 سبتمبر المقبل بجوجيتسو أرينا – أبوظبي، وستشهد البطولة التي ينظمها الاتحاد بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، مشاركة مئات اللاعبين من مختلف الأندية والأكاديميات في فئات الناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة.

وتنطلق البطولة في يومها الأول بمنافسات الناشئين والشباب والأساتذة، بينما يشهد اليوم الثاني من البطولة منافسات فئتي الهواة والمحترفين، وتحظى البطولة بأهمية كبرى كونها تدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد في رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، حيث تمنح للفائز بالمركز الأول فيها 1000 نقطة تصنيفية عن كُل فئة، وهو ما يجعلها محطة أساسية ضمن بطولات الموسم، في ظل حرص اللاعبين من مختلف دول العالم على المشاركة فيها وتعزيز رصيدهم من النقاط والارتقاء بتصنيفهم السنوي.

ويقول فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد: «البطولة تستقطب مشاركة نخبة من اللاعبين المحترفين والمتألقين على الساحتين المحلية والعالمية، وتسلط الضوء على مجموعة من المواهب الناشئة والشابة التي تخطو بثبات نحو مسيرة احترافية مشرفة، وتشكل رافداً مهماً للمنتخب الوطني الذي تنتظره العديد من الاستحقاقات القارية والعالمية القادمة».

وتابع الشامسي: «تأتي البطولة في توقيت مثالي، يتيح للاعبين الاستعداد بشكل جيد لعدد من أبرز البطولات لا سيما بطولة العالم التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة بأبوظبي أواخر أكتوبر، وبطولة أبوظبي العالمية في نوفمبر، إذ تجمع البطولة مجموعة من أقوى المنافسين الذين يمثلون دولاً تتمتع بباع طويل بالرياضة مثل البرازيل وكولومبيا والإمارات وكازاخستان وإيطاليا وفرنسا وأنجولا والسويد وغيرها الكثير».

من جانبه، يقول طارق البحري، المدير العام لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو: «أثمر تعاوننا مع اتحاد اللعبة عن تنظيم فعاليات عديدة شهدت نجاحاً كبيراً، ولا تعد بطولة الإمارات استثناءً من ذلك فهي فعالية محلية بمعايير عالمية تشهد إقبالاً كبيراً من ألمع المواهب. كما يترقب اللاعبون المشاركة في البطولة بفارغ الصبر، حيث تعتبر من أهم البطولات التي تنظمها الرابطة ضمن أجندتها الرياضية لعام 2022».

ويضيف البحري: «تواصل أبوظبي العمل على ترسيخ ريادتها كعاصمة عالمية للجو جيتسو من خلال تنظيم واستضافة أكبر وأهم البطولات على مستوى العالم، وتنظم رابطة أبوظبي نحو 100 بطولة سنوية في مختلف عواصم ومدن العالم، وتستقطب مشاركات نخبة الأبطال والمحترفين ما يعكس الدور الذي تقوم به أبوظبي في تطوير رياضة الجو جيتسو».