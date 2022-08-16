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الرياضي

«بعيد» و«نيتف تريل» يتصارعان على لقب «جدمونت»

«بعيد» و«نيتف تريل» يتصارعان على لقب «جدمونت»
16 أغسطس 2022 14:00


محمد حسن (دبي)

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يشهد مضمار يورك العريق في بريطانيا مساء غد «الأربعاء»، مواجهة قوية بين البطل غير المهزوم «بعيد» لشادويل، ونجم جودلفين «نيتف تريل» على لقب سباق جدمونت إنترناشونال ستيكس للفئة الأولى لمسافة 2000 متر ضمن مهرجان إيبور.
وعزز السوبر ستار «بعيد»، بإشراف وليام هجاس وقيادة جيم كرولي، أفضليته العالمية، بعد تسجيل فوزه التاسع من دون خسارة، والخامس له بالفئة الأولى، عبر سوسكس ستيكس، السباق الأرفع في مهرجان جودوود، في نهاية يوليو الماضي.
فيما يدخل نجم جودلفين «نيتف تريل» بطل الجينيز الأيرلندي، اللقاء بسجل راسخ من الأداء في السباقات الرفيعة، ما أطلق قناعة المدرب شارلي أبلبي، بأن الجواد لديه مؤهلات رائعة لخوض السباق.
ولا تقتصر المنافسة على هذا الثنائي القوي، حيث تشارك أيضاً خيول ذات مستوى عالٍ، بحثاً عن لقب أغلى أشواط مسافة الـ 2000 متر على الأرضية العشبية، يتقدمها كل من «مشرف» بطل كأس السعودية، والمدافع عن لقبه في 2021، و«الينكوير»، بجانب «دبي أونور» لمحمد بن عبيدة.
ويمثل جودلفين في الحفل أيضاً «لوكال ديناستي» الذي يشارك في ثاني الأشواط سباق تتارسالز أكومب ستيكس للفئة الثالثة، بالإضافة إلى «سيكرت ستيت»، والذي يسعى لتسجيل فوزه الخامس على التوالي، حين يخوض تحدي سباق جريت فولتجير للفئة الثانية.

الخيول
بريطانيا
شادويل
جودلفين
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