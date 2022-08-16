«جولي» بطل كأس الوثبة في «سان سباستيان»



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج الجواد الناشئ «جولي دو فاوست» لسعيد بن محمد القاسمي، وبإشراف شارل جوردين، وقيادة مايكل فولون، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز البالغ جائزته 10 آلاف يورو، والذي أقيم بمضمار سان سباستيان الإسباني برعاية النسخة الـ 14 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.

وشارك في السباق البالغ طوله 2000 متر 8 خيول عربية، في سن ثلاث سنوات فقط، وتمكن «جولي دو فاوست» من حصد الفوز، إثر «مجهود سخي»، بعد أن أظهر تسارعاً كبيراً بقيادة مايكل فولون في المراحل النهائية، ليخطف اللقب بفارق عنق عن «صن عامر» لمزرعة دو جراند كورجيون، بإشراف توماس فورسي، وقيادة ام روماري.

وسجل البطل زمناً وقدره 2:19:61 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «جاكادي دو كروات» لسلمان العبد الغني، بإشراف شارل جوردين وقيادة كوتريز فال.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية.