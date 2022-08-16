الأربعاء 17 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«جولي» بطل كأس الوثبة في «سان سباستيان»

«جولي» بطل كأس الوثبة في «سان سباستيان»
16 أغسطس 2022 13:13

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الجواهر» يواجه «بن الريح» في كأس الوثبة
إسبانيا تكافح حريق غابات تؤججه الرياح


تُوج الجواد الناشئ «جولي دو فاوست» لسعيد بن محمد القاسمي، وبإشراف شارل جوردين، وقيادة مايكل فولون، بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز البالغ جائزته 10 آلاف يورو، والذي أقيم بمضمار سان سباستيان الإسباني برعاية النسخة الـ 14 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.
وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، وتسليط الضوء على سباقاتها.
وشارك في السباق البالغ طوله 2000 متر 8 خيول عربية، في سن ثلاث سنوات فقط، وتمكن «جولي دو فاوست» من حصد الفوز، إثر «مجهود سخي»، بعد أن أظهر تسارعاً كبيراً بقيادة مايكل فولون في المراحل النهائية، ليخطف اللقب بفارق عنق عن «صن عامر» لمزرعة دو جراند كورجيون، بإشراف توماس فورسي، وقيادة ام روماري.
وسجل البطل زمناً وقدره 2:19:61 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «جاكادي دو كروات» لسلمان العبد الغني، بإشراف شارل جوردين وقيادة كوتريز فال.
ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية.

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد للخيول العربية
كأس الوثبة ستاليونز
إسبانيا
آخر الأخبار
«الإمارات دبي الوطني»: تعزيز تجربة عملاء الاقتصاد الافتراضي الجديد
الاقتصادي
«الإمارات دبي الوطني» يطلق برنامجاً لمسرّعات شركات الميتافيرس الناشئة
اليوم 15:24
علما إسرائيل وتركيا (تعبيرية)
عربي ودولي
إسرائيل تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا
اليوم 15:22
مسافرون عبر مطار دبي
الاقتصادي
28 مليون مسافر من مطار دبي خلال النصف الأول
اليوم 15:19
تسارع النمو الاقتصادي في الإمارات
الاقتصادي
«يو. بي. اس»: زخم النمو في الإمارات يتسارع منذ بداية 2022
اليوم 15:17
الطيار الأوكراني المقتول
عربي ودولي
بعد أيام من تكريمه.. مقتل أفضل طيار أوكراني
اليوم 15:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©