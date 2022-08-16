«فتيات الشارقة للشطرنج» ينهي معسكر «عطلتنا غير»

الشارقة (الاتحاد)

أنهى نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة معسكره الصيفي، الذي أقيم تحت عنوان «عطلتنا غير» برعاية مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة 60 منتسبة والمخصص للفئات العمرية من 6 إلى 12 عاماً.

وشهد حفل ختام المعسكر نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وعفراء المشغوني الأمين العام للنادي، وتضمن المعسكر العديد من الأنشطة الدينية والثقافية والوطنية والترفيهية، حيث استقطب العديد من الموهوبات في لعبة الشطرنج.

وأقيم المعسكر بالتعاون مع العديد من الجهات من أبرزها شرطة الشارقة ومعهد الشارقة للتراث ومؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية وهيئة الشارقة للمتاحف وبلدية البطائح.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أن النادي يحرص دائماً على إقامة مثل هذه المعسكرات من أجل استثمار وقت الفراغ لدى بناتنا وتطوير مهاراتهن الابداعية في مختلف المجالات، كما أن نجاح المعسكر الصيفي جاء بتضافر جهود جميع المشاركين في تنظيمه من الجهات الحكومية.

من جانبها، أكدت عفراء المشغوني أهمية مثل هذه المعسكرات بصفة دوريات من أجل تعليم الفتيات مهارات جديدة، وإشغال وقتهن خلال فترة الإجازة الصيفية بما يعود عليهن بالنفع في حياتهن.