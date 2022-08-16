تذكرة مباراة كيرلا والنصر تصل إلى 500 درهم!

مراد المصري (دبي)

طرح نادي كيرلا بلاستيرز الهندي، تذاكر مباراته الودية المقبلة، مع النصر التي ستقام السبت المقبل على استاد آل مكتوم، ضمن المعسكر الذي يقيمه الفريق في دبي استعداداً للموسم المقبل.

وبحسب الأسعار المعلنة عبر الموقع المتخصص لبيع تذاكر اللقاء، سيصل سعر التذكرة الواحدة في منطقة كبار الشخصيات إلى 500 درهم، فيما سيبدأ سعر تذكرة الحضور للدرجة الفضية من 35 درهماً، مروراً بـ 55 و 110 دراهم للذهبية والعائلات، و110 إلى 150 درهماً للماسية.

وتعكس هذه الخطوة بحث الأندية مثل بلاستيرز عن عائدات مادية من خوض المباريات الودية، في تعاون إيجابي مع نادي النصر، حيث درجت العادة عدم بيع تذاكر لمباريات أنديتنا الودية في المعسكرات الصيفية، أو بدرجة أكثر خوض المباريات خلف أبواب مغلقة أمام الجماهير بحثاً عن السرية الفنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويصل فريق كيرلا ستيرز الهندي إلى دبي اليوم من أجل إقامة المعسكر التحضيري للموسم الجديد، والذي سيمتد حتى 29 أغسطس الجاري، حيث سيخوض ثلاث مباريات ودية بالمجمل أمام دبا الفجيرة يوم 25 أغسطس الجاري وحتا يوم 28 من ذات الشهر، علماً أن تدريباته ستكون على ملاعب نادي النصر.