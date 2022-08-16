«نطحة نونيز» عند كلوب: لقد خذل زملاءه

لندن (أ ف ب)

اعتبر الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بأن مهاجم الفريق الجديد الأوروجوياني داروين نونيز خذل زملاءه، لكنه سيتعلم من حادثة طرده ضد كريستال بالاس.

وكان نونيز يخوض أول مباراة له أساسياً في الدوري في صفوف ليفربول المنتقل إليه من بنفيكا البرتغالي والأولى له على ملعب أنفيلد، لكنه عاش أمسية كارثية بعد أن طرده الحكم في الدقيقة 58 لنطحه مدافع كريستال بالاس الدنماركي يواكيم اندرسن، ليكمل فريقه نصف الساعة الأخير بعشرة لاعبين، وينقذه المهاجم الكولومبي لويس دياس من الخسارة بادراكه التعادل 1-1.

وبات نونيز ثاني لاعب يطرد في صفوف ليفربول، وهو يخوض مباراته الأولى على ملعب أنفيلد بعد جو كول ضد أرسنال عام 2010.

وعلق كلوب على حادثة الطرد بالقول: «يدرك داروين بأنه خذل زملاءه بطبيعة الحال، كانت الحادثة تستحق البطاقة الحمراء، لقد تم استفزازه، لكن لم يكن يتعين عليه الرد بهذه الطريقة».

وأضاف: «أنه ليس رد فعل نريد أن نراه. يجب أن يعلم بأنه سيواجه معارك بدنية من هذا النوع لأن قلب الدفاع يقوم بهذا الأمر».

وسيغيب نونيز عن ثلاث مباريات لفريقه وأبرزها التالية ضد الغريم التقليدي مانشستر يونايتد الاثنين المقبل على ملعب أولد ترافورد، بالإضافة إلى مواجهتي نيوكاسل وبورنموث، بيد أن كلوب اعتبر بان نونيز سيستفيد من فترة إيقافه: «من خلال القيام بتدريبات بدنية ليس لمعاقبته بل لجعله أكثر جاهزية»، وسبق لنونيز أن طرد مرة واحدة في مسيرته في موسمه الأول مع نادي ألميريا الاسباني 2019.

في المقابل، أعرب مدافع ليفربول السابق جايمي كاراجر الذي يعمل معلقاً في شبكة «سكاي سبورتس» عن خشيته من أن نونيز سينتظر أسابيع عدة لكي يحصل على فرصة ثانية، وقال في هذا الصدد: «يدرك تماماً ما قام به، وهو لا شك يشعر بالإحباط. لو بقي على أرضية الملعب فأنا واثق من أن ليفربول كان سيخرج منتصراً».

وأضاف: «كانت لحظة جنون، لكنه سيتعلم من هذه الحادثة. لقد قمت بأشياء مماثلة في مسيرتي. لا أدري ماذا يجول في رأس لاعبي كرة القدم في بعض الأحيان، نقوم بالخطأ ثم نتساءل ماذا فعلت».

وكان ليفربول سقط في فخ التعادل 2-2 أيضاً في مباراته الافتتاحية ضد فولهام العائد حديثاً إلى الدرجة الثانية ليكتفي بنقطتين فقط من مباراتين، في حين حصد مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي العلامة الكاملة بفوزه على وست هام 2-صفر وعلى بورنموث 4-صفر.