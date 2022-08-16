«جائزة أستراليا» لن تعود إلى مقدمة «الفورمولا-1»

برلين (د ب أ)

تأكد عدم عودة سباق الجائزة الكبرى الأسترالي إلى مقدمة منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1» في الموسم المقبل، بعدما أعلن المنظمون أن السباق الأسترالي سيقام في الثاني من أبريل 2023.

واستضافت البحرين السباق الأول في بطولة العالم هذا الموسم، وبعدها أقيم سباق الجائزة الكبري «الفورمولا-1» السعودي قبل أن يقام سباق أستراليا.

ولفترة طويلة، كانت أستراليا تستضيف أول سباقات الموسم، وفي إطار عقد جديد لمدة عشرة أعوام مع إدارة «الفورمولا-1»، من المقرر أن تستضيف أستراليا أول سباقات «الفورمولا-1» في الموسم في كل من عامي 2024 و2025 ولثلاثة أعوام أخرى.

ولم تعلن إدارة «الفورمولا-1» حتى الآن عن جدول باقي سباقات موسم 2023.