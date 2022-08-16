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«جائزة أستراليا» لن تعود إلى مقدمة «الفورمولا-1»

«جائزة أستراليا» لن تعود إلى مقدمة «الفورمولا-1»
16 أغسطس 2022 12:38

برلين (د ب أ) 

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تأكد عدم عودة سباق الجائزة الكبرى الأسترالي إلى مقدمة منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1» في الموسم المقبل، بعدما أعلن المنظمون أن السباق الأسترالي سيقام في الثاني من أبريل 2023.
واستضافت البحرين السباق الأول في بطولة العالم هذا الموسم، وبعدها أقيم سباق الجائزة الكبري «الفورمولا-1» السعودي قبل أن يقام سباق أستراليا.
ولفترة طويلة، كانت أستراليا تستضيف أول سباقات الموسم، وفي إطار عقد جديد لمدة عشرة أعوام مع إدارة «الفورمولا-1»، من المقرر أن تستضيف أستراليا أول سباقات «الفورمولا-1» في الموسم في كل من عامي 2024 و2025 ولثلاثة أعوام أخرى.
ولم تعلن إدارة «الفورمولا-1» حتى الآن عن جدول باقي سباقات موسم 2023.

أستراليا
بطولة العالم للفورمولا-1
السعودية
البحرين
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