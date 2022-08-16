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الرياضي

8 لاعبين في واجهة انتقالات حراس مرمى «أدنوك للمحترفين»

8 لاعبين في واجهة انتقالات حراس مرمى «أدنوك للمحترفين»
16 أغسطس 2022 20:00

 
معتصم عبدالله (دبي)


مثلت انتقالات حراس المرمى في «دوري أدنوك للمحترفين»، استعداداً للموسم الجديد 2022- 2023، والذي ينطلق مطلع سبتمبر المقبل، جزءاً أساسياً في «الميركاتو الصيفي» على صعيد اللاعبين المواطنين في قوائم الفريق الأول.
وشهد «الميركاتو الصيفي» الذي انطلق 13 يوليو الماضي ويستمر حتى 4 أكتوبر، 8 صفقات في مركز «حراسة المرمى» بأندية الوصل، البطائح، الظفرة، دبا، وخورفكان، وضمت قائمة الأسماء خالد السناني، عبدالله سالم ناصر، عبدالله القميش، عبدالله صنقور، زايد الحمادي، على صقر، حميد عبدالله، وأحمد الحوسني.
وكان انتقال خالد السناني «32 عاماً» من الظفرة إلى الوصل على سبيل الإعارة لمدة موسم الأبرز على صعيد حراس المرمى، عطفاً على القيمة الفنية العالية للحارس الذي مثل عنصراً أساسياً في تشكيلة الظفرة على مدار أكثر من موسم، قبل أن يكتفي بخوض 7 مباريات في الدوري خلال الموسم الماضي 2022- 2023 لظروف أداء الخدمة الوطنية.
وعزز «الامبراطور» مركز حراسة المرمى بضم الحارس الشاب عبدالله سالم ناصر قادماً من الفجيرة، ليكون الصفقة الثانية في ذات المركز، في الوقت الذي رحل فيه حارس «الأصفر» السابق حميد عبدالله للعب في صفوف دبا العائد حديثاً لمصاف المحترفين.
وسعت إدارة «النواخذة» لتعويض الغياب القسري للحارس الأساسي محمد سالم الرويحي الذي تعرض للإصابة بكسر مضاعف في اليد اليمنى، بالتعاقد مع الثنائي حميد عبدالله، والحارس المتألق علي صقر «33 عاماً» قادماً من ناديه السابق الإمارات بعد هبوط الأخير إلى دوري الدرجة الأولى.
واستعان البطائح الذي يتأهب لمشاركة تاريخية هي الأولى للنادي في «دوري أدنوك للمحترفين»، بجهود ثنائي حراسة المرمى زايد الحمادي المعار من الوحدة بعد انتقاله إلى الأخير قادماً من الظفرة لثلاثة مواسم، وعبدالله صنقور قادماً من خورفكان.
وشملت قائمة تعاقدات الأندية على مستوى حراسة المرمى، ضم الظفرة للحارس عبدالله القميش من دبا الحصن، فيما تعاقد بني ياس مع الحارس أحمد الحوسني من بني ياس.


انتقالات حراس المرمى
الوصل
خالد السناني قادماً من الظفرة
عبدالله سالم ناصر قادماً من الفجيرة

البطائح
عبد الله صنقور قادماً من خورفكان
زايد الحمادي قادماً من الوحدة

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دبا
علي صقر قادماً من الإمارات
حميد عبدالله قادماً من الوصل

خورفكان
أحمد الحوسني قادماً من بني ياس

الظفرة
عبدالله القميش قادماً من دبا الحصن

دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة
الوصل
خالد السناني
الفجيرة
خورفكان
الوحدة
بني ياس
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