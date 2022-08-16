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الرياضي

«الزمن الجميل» يعود من جديد في «صيفنا سعادة»

«الزمن الجميل» يعود من جديد في «صيفنا سعادة»
16 أغسطس 2022 19:30

 
عجمان (الاتحاد)

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تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، اختتمت في نادي عجمان لذوي الإعاقة فعاليات البرنامج الرياضي لأصحاب الهمم، ضمن البرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة».
شهد حفل الختام ناصر إسماعيل وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، وأحمد ابراهيم الغملاسي رئيس مجلس ادارة نادي عجمان لذوي الإعاقة، وأحمد الرئيسي رئيس اللجنة المنظمة للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان، كما حضر الحفل عدد من نجوم الكرة السابقين بقيادة محسن مصبح وسالم جوهر وبشير سعيد وجاسم بلال وفيصل خليل وخالد عبيد وطارق مصبح والحكم السابق أحمد خميس والممثل عبدالله الجفالي.
حظيت الفعاليات والأنشطة المختلفة لأصحاب الهمم بمشاركة واسعة من الرياضيين، إلى جانب تجاوب الأسر وأولياء الأمور ومتابعتهم للبرنامج الذي دعم مواهب أبنائهم وأسهم في تطوير قدراتهم ومهاراتهم على مختلف الأصعدة.
وأقيمت على هامش اليوم الختامي مباراة كرة قدم خماسية فئة الصم، كما أقيم بين الشوطين عرض كروي فري ستايل قدمه عدد من اللاعبين أصحاب المهارات العالية، وتضمن الحفل إجراء سحوبات على جوائز قيمة للجمهور، وفي ختام الحفل تم تكريم الفرق الفائزة واللاعبين الحاصلين على أعلى النقاط في الألعاب الرياضية المختلفة.

عجمان
الشيخ عمار بن حميد النعيمي
حكومة عجمان
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