موراي يحسم لقاء «المخضرمين»!



سينسيناتي (أ ف ب)

فاز الإسكتلندي أندي موراي، بأوّل مباراة له على الملاعب الصلبة هذا الصيف، ليحسم «معركة المخضرمين» لمصلحته، بمواجهة السويسري ستان فافرينكا 7-6 و5-7 و7-5، في الدور الافتتاحي لدورة سينسيناتي الألف نقطة للماسترز للرجال وإحدى دورات الألف للسيدات.

وتواجه موراي، ابن الـ 35 عاماً، وفافرينكا الذي يكبره بعامين للمرة الـ 22 في مسيرتيهما، حيث يعاني الأوّل المتوج في ويمبلدون «2013 و2016»، والولايات المتحدة «2102»، والثاني الفائز في أستراليا «2014»، وفرنسا «2015»، والولايات المتحدة «2016»، للعودة إلى أعلى مستوى في عالم الكرة الصفراء، بعد معاناة طويلة مع الإصابات في الأعوام الماضية.

وكان موراي خسر في الدور الأول لدورة واشنطن وفي مونتريال الكندية الألف نقطة للماسترز الأسبوع الماضي، في حين حقق فافرينكا الذي تراجع للمرتبة 306 عالمياً آخر فوز له في دورة كوينز اللندنية على الملاعب العشبية في يونيو، علماً أن آخر انتصار له على الملاعب الصلبة يعود إلى بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي.

واحتاج موراي الفائز في سينسيناتي عامي 2008 و2011، والذي يشارك للمرة الـ 17 في مسيرته إلى قرابة ثلاث ساعات لحسم اللقاء لمصلحته وبلوغ الدور الثاني.

قال الإستكلندي الذي وصل إلى نهائي دورتي سيدني مطلع العام الحالي وشتوتجارت على العشب مطلع هذا الصيف والذي تقدم للمرتبة 47 عالمياً: «لم نعد شباناً، كلانا بذل قصارى جهده حتى النهاية».

وتابع: «مثل هذه المباريات باتت أصعب بكثير مما كانت عليه عندما كنا في منتصف العشرينيات من العمر، وكلانا يحب هذه الرياضة، ونعاني من مشاكل مع الإصابات في السنوات القليلة الماضية».

وانضم البريطاني كاميرون نوري، المصنف تاسعاً، إلى قائمة المتأهلين للدور الثاني بفوزه على الدنماركي هولجر رونه 7-6 و4-6 و6-4.

كما فاز الكرواتي مارين تشيليتش، المتوج باللقب عام 2016 على الإسباني خاومي مونار 6-3 و6-3، فيما كان حظ مواطن الأخير روبرتو باوتيستا الخامس عشر أفضل، إذ قلب تأخره بمجموعة أمام الأرجنتيني فرانشيسكو سيروندولو إلى فوز 6-7 و6-4 و6-2، وفاز الأميركي جون إسنر الذي وصل إلى نهائي عام 2013، وخسر أمام الإسباني رافايل نادال على الفرنسي بنجامان بونزي 7-6 و3-6 و7-6.

وخسر الإيطالي ماتيو بيريتيني، المصنف 12 ووصيف بطولة ويمبلدون 2021، مباراته الثانية توالياً على الملاعب الصلبة أمام الفرنسي فرنسيس تيافو 6-7 و6-4 و6-7 .

لدى السيدات، فازت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المتوجة في ويمبلدون هذا العام على المصرية ميّار شريف 6-3 و6-2، وضربت المصنفة 25 عالمياً موعداً مع الإسبانية جاربين موجوروسا الثامنة والفائزة في عام 2017.

ورفعت الكازاخستانية البالغة 23 عاماً من مستوى لعبها في المجموعة الثانية التي حسمتها لصالحها مع 4 إرسالات ساحقة و13 كرة فائزة أمام شريف.

قالت ريباكينا: كنت بطيئة في البداية ولكن استعدت نمطي وأرسلت بطريقة جيدة.

وأكدت أنها تحاول أن تتطلع إلى الأمام في مسيرتها وهي تتكيف مع وضعها الجديد، وتابعت: لقد منحتني بطولة ويمبلدون الثقة، لكنني الآن أركز على بطولاتي الأخرى، وأحاول ألا أفكر في الماضي.

وفي أبرز المباريات، فازت الأميركية أماندا أنيسيموفا على الروسية داريا كاساتكينا التاسعة 6-4 و6-4، ومواطنتها أليسون ريسك على الإسبانية سارا سوريبيس 6-1 و7-6 والتشيكية بترا كفيتوفا على السويسرية جيل بيلين تيخمان 6-7 و7-6 و6-3.