«20 ألف إعجاب» بعودة قائدي



سلطان آل علي (دبي)



شهد إعلان انتقال مهدي قائدي إلى استقلال طهران على سبيل الإعارة لمدة موسم، حالة من الفرح في النادي، ووضح ذلك من خلال حصول المنشور الذي وضعه شباب الأهلي في حسابه على تطبيق انستجرام على ما يقارب 20 ألف إعجاب.

وقضى قائدي موسماً مع «الفرسان» ربما يراه الكثيرون «غير ناجح»، إلا أنه ليس كارثياً في الجانب الفني.

شارك قائدي في 29 مباراة بجميع البطولات، منها 18 مباراة أساسياً، مجموع 1878 دقيقة، ويعتبر خامس أكثر اللاعبين مشاركة بالدقائق، وسجل 5 أهداف، ليكون ثالث هدافي الفريق، بعد توماس أولسن وكارتابيا بـ9 أهداف، وصنع هدفين آخرين، ويعتبر قائدي أكثر اللاعبين صناعة للفرص في شباب الأهلي بـ16 فرصة، وصاحب أعلى دقة للعرضيات بـ37%، من أصل 30 كرة، بجانب 108 مراوغات بنسبة نجاح 55%.

وفي الجانب المقابل، من الواضح أن المستوى البدني منخفض للاعب، وتؤكد ذلك الأرقام حيث يعتبر الأقل في الفريق «38 لاعباً» في نسبة نجاح الالتحامات البدنية بـ34% فقط من 308 التحامات!

وقال قائدي عند عودته إن ما زالت لديه أهداف كثيرة ليحققها مع استقلال، وأن هدفه الأبرز هو اللعب باستمرار، حتى يتمكن من المشاركة في كأس العالم 2022.