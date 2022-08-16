الأربعاء 17 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الخزان الفارغ» يجبر دومولين على الاعتزال!

«الخزان الفارغ» يجبر دومولين على الاعتزال!
16 أغسطس 2022 11:07

أمستردام (رويترز) 

أخبار ذات صلة
«إرث» و«الوثبة».. شراكة مجتمعية ورسالة إنسانية
الببر التسماني المنقرض قد يعود للحياة في غضون 10 أعوام

قال توم دومولين متسابق الدراجات الهولندي، إنه اعتزل منافسات الدراجات للمحترفين بأثر فوري، وذلك بعد شهرين من إعلانه الاعتزال، بعد بطولة العالم على الطرق في أستراليا في سبتمبر المقبل.
وفاز دومولين، الذي دافع عن ألوان فريق جامبو فيسما، بسباق إيطاليا في 2017، بينما حصل أيضاً على ميداليتين فضيتين أولمبيتين في سباق ضد الساعة في ريو 2016 وطوكيو 2020 وكان وصيفاً لبطل سباق فرنسا 2018.
وقال المتسابق «31 عاماً» في بيان: «قررت التوقف عن منافسات الدراجات للمحترفين على الفور، لا يزال لدي مشروع واحد في قائمة أمنياتي، لإنهاء مسيرتي المهنية بضربة كبيرة - بطولة العالم في أستراليا، كنت أرغب في المنافسة في بطولة العالم بالطريقة التي تعاملت بها مع أولمبياد طوكيو، لكنني لاحظت أنه لا يمكنني القيام بذلك بعد الآن، خزان الوقود فارغ والساق ثقيلة، وحصص التدريب لا تعمل كما كنت أتمنى، وأحتاج أيضاً إلى تقديم أداء جيد وشعور جيد في بطولة العالم».
وقال دومولين إنه لم يكن هو نفسه منذ تعرضه لحادث خلال التدريب في سبتمبر من العام الماضي تطلب خضوعه لجراحة.
وأضاف: «رغم أن الوداع لم يسر على النحو الذي كنت أتمناه، إلا أنني أنظر إلى الوراء في مسيرتي المهنية بفخر لا يُصدق، لقد عملت بجدية من أجل ذلك، وقدمت الكثير من العروض الرائعة». 

الدراجات الهوائية
هولندا
أستراليا
سباق فرنسا للدراجات
آخر الأخبار
«الإمارات دبي الوطني»: تعزيز تجربة عملاء الاقتصاد الافتراضي الجديد
الاقتصادي
«الإمارات دبي الوطني» يطلق برنامجاً لمسرّعات شركات الميتافيرس الناشئة
اليوم 15:24
علما إسرائيل وتركيا (تعبيرية)
عربي ودولي
إسرائيل تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا
اليوم 15:22
مسافرون عبر مطار دبي
الاقتصادي
28 مليون مسافر من مطار دبي خلال النصف الأول
اليوم 15:19
تسارع النمو الاقتصادي في الإمارات
الاقتصادي
«يو. بي. اس»: زخم النمو في الإمارات يتسارع منذ بداية 2022
اليوم 15:17
الطيار الأوكراني المقتول
عربي ودولي
بعد أيام من تكريمه.. مقتل أفضل طيار أوكراني
اليوم 15:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©