كيريوس خارج كأس ديفيز



سيدني (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الأسترالي للتنس أن كيريوس، وصيف النسخة الأخيرة من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، سيغيب عن الدور الأول من مسابقة كأس ديفيز المقررة في سبتمبر المقبل، منهياً التكهنات بشأن عودته إلى صفوف منتخب بلاده.

قال ليتون هيويت قائد المنتخب الأسترالي في كأس ديفيس في بيان «كان من الرائع ان يكون كيريوس في التشكيلة، لكن لسوء الحظ لم يكن متاحاً لهذه المواجهة».

وغاب كيريوس «27 عاماً» عن منافسات كأس ديفيز منذ عام 2019، غير أن المستوى العالي الذي ظهر به منذ نهائي ويمبلدون في يوليو ضمن له مكاناً في المنتخب.

ومنذ مشواره الرائع في لندن، فاز كيريوس، المصنف 28 عالمياً، بلقب دورة واشنطن أوائل الشهر الحالي، ووصل إلى ربع نهائي دورة مونتريال الألف نقطة للماسترز.

وسيقود أليكس دي مينور وثاناسي كوكيناكيس المنتخب الأسترالي الذي يضم أيضاً مات إيبدين وماكس بورسيل في فئة الزوجي.

وتلعب أستراليا في هامبورج من 13 حتّى 18 سبتمبر المقبل ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً ألمانيا وفرنسا وبلجيكا.

وتقام مباراتان في فئة الفردي وواحدة في الزوجي ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني في المجموعات الأربع الى الدور النهائي المقرّر في ملقة الإسبانية من 22 إلى 27 نوفمبر المقبل.