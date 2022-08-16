«الكاف» يمنح 58 فريقاً رخصة «الأبطال» و«الكونفدرالية»



القاهرة (د ب أ)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، عن منح 58 فريقاً رخصة الأندية المحترفة للمشاركة في النسخة الجديدة لبطولتي دوري الأبطال و كأس الاتحاد «الكونفدرالية».

وقال «الكاف» عبر موقعه الرسمي، إنه مع انطلاق النسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية تم دراسة جميع الأمور الخاصة برخصة الأندية المحترفة.

وأضاف: «يأتي ذلك بعد ندوة ناجحة حول ترخيص الأندية استضافها الاتحاد

الأفريقي لكرة القدم كاف في العاصمة المصرية القاهرة قبل أسبوعين، وشهدت اجتماعات الاتحادات الأعضاء والبطولات و«الفيفا» والاتحادات الشقيقة لمناقشة خريطة الطريق لنظام الترخيص في أفريقيا على مدى السنوات القليلة الماضية، حقق ترخيص الأندية في إفريقيا إنجازات رائعة أدت إلى تحسين كرة القدم للأندية في القارة».

وقال: «يتم تنظيم عملية ترخيص النادي لمسابقات كاف الأندية من خلال قوانينه المختلفة ولوائح المنافسة، والتي تنص على أن جميع الأندية المتقدمة للحصول على الترخيص والتي تعتزم المشاركة في المسابقات يجب أن يخضعوا لعملية ترخيص النادي مع اتحاد الأعضاء المعنيين «المرخص» والحصول على ترخيص من جهات اتخاذ القرار المختصة».

وأضاف: «تم منح 58 نادياً من 46 اتحاداً عضواً في «الكاف» للمشاركة في نسختي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية».