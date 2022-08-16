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«الفيفا» يُعلق عضوية الهند

«الفيفا» يُعلق عضوية الهند
16 أغسطس 2022 10:37

 
جنيف (د ب أ)

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قال الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، إنه علق الهيئة الحاكمة لكرة القدم في الهند، بأثر فوري بسبب تدخل طرف ثالث. وأضاف «الفيفا» أن مجلسه «قرر بالإجماع» تعليق عضوية اتحاد كرة القدم لعموم الهند، مما يعني أن الهند لن تكون قادرة على استضافة بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 عاماً، لعام 2022، والتي كان من المقرر أن تقام في البلاد في الفترة من 11 إلى 30 أكتوبر.
وجاء في بيان لـ «الفيفا»: «سيتم رفع التعليق بمجرد إلغاء أمر بتشكيل لجنة من الإداريين لتولي صلاحيات اللجنة التنفيذية للاتحاد الهندي لكرة القدم، واستعادة إدارة الاتحاد السيطرة الكاملة على الشؤون اليومية».
وكانت المحكمة العليا في الهند قد حلت اتحاد كرة القدم في مايو الماضي وعينت لجنة من ثلاثة أعضاء لتعديل النظام الأساسي للاتحاد وتنظيم انتخابات.

الاتحاد الدولي لكرة القدم
الفيفا
الهند
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