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الرياضي

ليفربول.. «الحلقة المفرغة»!

ليفربول.. «الحلقة المفرغة»!
16 أغسطس 2022 09:51

 
ليفربول (أ ف ب) 

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أنقذ المهاجم الكولومبي لويس دياز ليفربول، من خسارة قاسية على أرضه أمام كريستال بالاس، بإحرازه هدف التعادل 1-1 لفريقه المنقوص من الأوروجوياني المطرود داروين نونييز، في ختام منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وهذا التعادل هو الثاني على التوالي لليفربول في الدوري، بعد تعثّره في المرحلة الافتتاحية 2-2 مع فولهام العائد حديثاً إلى دوري الأضواء.
وصادفت هذه المباراة مع ذكرى مرور 30 عاماً على أول مباراة على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز في العام 1992.
وعلى عكس سير المجريات التي بدأ فيها ليفربول هجوماً ضاغطاً على مرمى ضيفه، خطف كريستال بالاس هدف التقدم عن طريق الإيفواري ويلفريد زاها، إثر استلامه تمريرة بينية من إيبيرتشي إيزي من منتصف الملعب، ضرب بها دفاع أصحاب الأرض، فانفرد بالحارس البرازيلي أليسون، وأسكن له الكرة إلى يساره في الدقيقة 32.
وبات زاها أول لاعب من كريستال بالاس يسجّل في مباراتين مختلفتين أمام ليفربول في «البريميرليج» على ملعب «أنفيلد»، بعدما أحرز هدفاً أيضاً في مايو 2015.
وللمفارقة أن شباك ليفربول استقبلت الهدف الأول في كل من مبارياته الست الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي السلسلة المتتالية الأطول منذ تلك المماثلة بين أبريل وأغسطس عام 1997، ورغم ذلك، لم يخسر ليفربول أياً من تلك المباريات الخمس السابقة وفق شبكة «أوبتا» للإحصاءات الرياضية.
لكن طين ليفربول ازداد بلّة في الدقيقة السابعة والخمسين، عندما تلقى نونييز بطاقة حمراء مباشرة لنطحه المدافع الدنماركي يواكيم أندرسن من دون كرة، ليصعّب مهمة الـ«ريدز» بعشرة لاعبين.
وبات نونييز، الوافد الجديد من بنفيكا البرتغالي، ثاني لاعب في ليفربول يُطرد في أول مباراة له على ملعب «أنفيلد»، بعد جو كول أمام أرسنال، ولسخرية القدر في اليوم نفسه من العام 2010.
وبهذا الطرد، سيغيب نونييس عن مواجهة مانشستر يونايتد في المرحلة المقبلة على ملعب «أولد ترافورد».
غير أن دولاب الحظ عاد وبرم لمصلحة ليفربول بمجهود رائع من لويس دياز الذي تلقى تمريرة من جيمس ميلنر في الطرف الأيسر، فراوغ المدافعين داخل منطقة الجزاء وسدد كرة يمينية رائعة لا تصدّ في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الإسباني فيسينتي جايتا في الدقيقة 61.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
كريستال بالاس
مانشستر يونايتد
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