إعلان القوائم النهائية للمرشحين لحفل جوائز رابطة المحترفين

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت نتائج التصويت، على قائمة المرشحين لحفل جوائز رابطة المحترفين، للموسم الرياضي 2021-2022، الذي تنظمه الرابطة، عن 24 مرشحاً في «القائمة النهائية المختصرة»، تمهيداً لإعلان الفائزين في الحفل المرتقب لجوائز الموسم، والمقرر يوم 27 أغسطس الجاري، في قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، وسيتم خلاله تكريم الأفضل في 15 فئة.

وأغلق، الأربعاء الماضي، باب التصويت على قائمة المرشحين لحفل جوائز رابطة المحترفين، والذي استمر بداية من مساء 5 أغسطس، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، والتطبيقات عبر الهواتف الذكية، وحسابات الرابطة في منصات التواصل الاجتماعي، وسط إقبال كبير من المشاركين والجماهير.

ويتنافس على فئات الجوائز المختلفة، حسب النتائج الأولية، ثلاثة لاعبين على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، وتضم القائمة المختصرة الثلاثي إسماعيل مطر «الوحدة»، بندر الأحبابي «العين»، علي صالح «الوصل»، ويتنافس على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي الثلاثي سفيان رحيمي، لابا كودجو «العين»، كايو لوكاس «الشارقة».

وتضم قائمة المرشحين لجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي، الثلاثي محمد عباس «العين»، حارب عبدالله سهيل «شباب الأهلي»، سلطان عادل «اتحاد كلباء»، فيما يتنافس الثلاثي إريك جورجينيس «العين»، عثمان كامارا «الشارقة»، عصام فائز «عجمان» على جائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد من المقيمين أو من مواليد الدولة.

وتشهد جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، منافسة الثلاثي خالد عيسى «العين»، علي خصيف «الجزيرة»، محمد الشامسي «الوحدة»، فيما يتنافس ثلاثة مدربين على جائزة القائد لأفضل مدرب، وتضم القائمة المختصرة سيرجي ريبروف «العين»، جوران تيفجودج «عجمان»، أورلاريو كوزمين «الشارقة».

ويتنافس الثلاثي علي مبخوت «الجزيرة»، سفيان رحيمي «العين»، عمر خربين «الوحدة» على جائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور، فيما تضم قائمة المرشحين لجائزة «أجمل هدف» أهداف الثلاثي لابا كودجو «العين» أمام الوحدة، علي صالح «الوصل» أمام شباب الأهلي، إسماعيل مطر «الوحدة» أمام العروبة.

وتنقسم الجوائز لثلاث فئات رئيسة، وهي: جوائز بناءً على الإحصائيات، جوائز حسب التصويت، وجائزة حسب المعايير، وتشمل قائمة الجوائز التي يتم تحديد الفائزين بها عبر التصويت الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، الكرة الذهبية لأفضل لاعب أجنبي، القائد لأفضل مدرب، الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد إماراتي، الفتى الذهبي لأفضل لاعب واعد من المقيمين أو من مواليد الدولة، القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، بجانب أفضل لاعب من اختيار الجمهور، أجمل هدف، وأفضل منصة رياضية رقمية.

فيما تضم الجوائز المبنية على الإحصائيات: جائزة الحذاء الذهبي لهداف دوري أدنوك للمحترفين، جائزة الحذاء الفضي لهداف دوري تحت 21 عاماً، جائزة أعلى حضور جماهيري، جائزة المدير الفني للعبة فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين، وفريق الأحلام.

أما الجائزة وفق المعايير، فهي جائزة التميز في الاحتراف والتراخيص، للنادي الذي يستوفي المعايير المحددة في نظام ترخيص الأندية، بالإضافة إلى معايير ضبط الجودة، العقوبات الإدارية، التعاون والترتيب العام في جميع المسابقات باستثناء مباراة السوبر.