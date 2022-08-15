قرعة مونديال الفنون القتالية في أبوظبي اليوم

أبوظبي (وام)

تبدأ اليوم مرحلة تسجيل المنتخبات ومراسم القرعة لبطولة العالم للفنون القتالية المختلطة، التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 17 إلى 20 أغسطس الحالي، وتجرى القرعة اليوم لتوزيع المتنافسين على فئاتهم ونزالاتهم في هذه النسخة المميزة، التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة، وبالتعاون مع اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة.

وتشهد هذه النسخة مشاركة المنتخب الإماراتي للناشئين ولأول مرة في تاريخه بتواجد 30 لاعباً بالإضافة إلى 7 مدربين، وتقام فعاليات هذه النسخة على صالة «جوجيتسو آرينا» بمدينة زايد الرياضية، بمشاركة نحو 500 لاعب يمثلون 41 دولة.

ووصلت الوفود المشاركة في البطولة إلى أبوظبي استعداداً لخوض هذه النسخة القوية، وأعلنت اللجنة المنظمة جدول التحديات المقرر على مدار 4 أيام والتي تنطلق غداً بمنافسات فئة الناشئين ج 12-13 سنة، وتقام في اليوم الثاني للبطولة نزالات فئة الناشئين بـ 14-15 سنة، فيما تشهد فعاليات اليوم الثالث مشاركة فئة الناشئين أ 16-17 سنة ومنافسات على 3 فئات للبنات و4 فئات للأولاد. وتختتم البطولة السبت المقبل باستكمال منافسات فئة أ /16-17 سنة/ على 3 فئات للبنات للبنات، و4 فئات للأولاد. وأعرب محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة عن سعادته بهذه الاستضافة وقال: «هذه هي البطولة العالمية الثانية التي ينظمها اتحاد اللعبة في أبوظبي خلال 7 أشهر، لكن هذه البطولة بالتحديد تعني لنا الكثير لأن الناشئين هم شباب المستقبل وأحد أهم شرائح مجتمعنا ولهم أولوية التمكين وتطوير المهارات، وهذا ما نعمل لأجله بدعم ومتابعة من عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو».