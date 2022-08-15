«القوس والسهم» يتأهل إلى دور الـ 16 في «التضامن الإسلامي»

أحمد جمال الدين (قونية)



تأهل كل من عبدالله عبيد الكتبي وعبيد الحمادي، لاعبي منتخبنا الوطني للقوس والسهم، إلى الدور الـ 16 في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة، التي تستضيفها مدينة قونية التركية حتي الخميس المقبل، وحقق عبدالله عبيد الكتبي رقماً مميزاً للإمارات، سواءً على المستوى المحلي أو المحافل الخارجية، إذ حصد 627 نقطة، فيما حصد عبيد الحمادي 580 نقطة.

ولم يحالف التوفيق ثنائي منتخبنا الوطني للرماية محمد حسين وسيف بن فطيس في مسابقة الاسكيت، إذ تمكن الأول من الوصول إلى الدور ربع النهائي محققاً 27 طبقاً من أصل 30، فيما حل الأخير بالمركز الـ 15 في الجولات التمهيدية برصيد 116 طبقاً من أصل 125 تم تقسيمهم على 5 جولات.



وفاز سعيد النقبي لاعب منتخبنا الوطني للجودو بوزن 73 كجم على اللاعب الموزبيقي آيتون سيكير في الدور التمهيدي، كما فاز على اللاعب السعودي سليمان حماد بدور الـ 16، قبل أن يخسر من الأذري ناريمان ميرزاييف في ربع النهائي.

كما فاز جورام دزاناشغيلي لاعب منتخبنا الوطني للجودو بوزن 66 كجم في المباراة الافتتاحية أمام لاعب النيجر جبريل عبدالكريم ضمن منافسات دور الـ 16، قبل أن يخسر من المغربي عبد الرحمن بوشيتا ويغادر المنافسات مصاباً.

وعلى صعيد منافسات المبارزة خسر خليفة الزرعوني لاعب منتخبنا الوطني من المصنف الأول المغربي حسام الكورد في دور الـ 32 بمسابقة الايبيه، فيما فاز عبدالله الحمادي على المصنف السابع الإذربيجاني قالييف بارات في دور الـ 32، وخسر من المصنف العاشر الأوزبكي مومينوف نودربك في دور الـ 16.

وأنهى ثنائي منتخبنا الوطني للسباحة مهرة الشحي ومها الشحي نصف نهائي سباق 100 متر سيدات بأزمنة 1:04:34 دقيقة، 1:05.76 دقيقة على الترتيب، فيما حققت ميرة الشحي 30.75 ثانية بسباق 50 متر فراشة سيدات، وحقق سعيد أحمد فرج زمناً وقدره 26.22 بسباق 50 متراً حرة رجال.

ويستكمل منتخبنا الوطني للسباحة مشواره بالدورة غداً «الثلاثاء» عن طريق كل من سالم غالب بسباق 100 متر حرة، وسعيد أحمد فرج بسباقي 100 حرة و 50 ظهر، ومهرة الشحي بسباق 50 متر ظهر و200 متر حرة، وميرة الشحي بسباق 100 متر فراشة.

كما يستكمل منتخبنا الوطني للقوس والسهم مشواره بمنافسات دور الـ 16 ويشارك فيها اللاعبان عبدالله عبيد الكتبي وعبيد الحمادي، فيما يشارك منتخبنا الوطني للجودو بمنافسات اليوم الثاني بالدورة عن طريق كل من اللاعب نوجزاري تاتالاشغيلي بوزن 81 كجم، وارام جريجوريان بوزن 90 كجم، وماجومدومار ماجومدوماروف بوزن فوق 100 كجم.

من ناحية أخرى، أكد سعيد ثاني حارب الظاهري سفير دولة الإمارات لدى جمهورية تركيا أن المشاركة في ألعاب التضامن الإسلامي فرصة كبيرة، لإبراز الصورة المشرقة والمكتسبات العديدة التي حققتها الدولة بفضل دعم ورؤية القيادة الرشيدة وحرصها على ترسيخ مكانة الإمارات، كإحدى مراكز القوة الناعمة بين مختلف دول العالم.

وأعرب الظاهري عن فخره بالوفد الرياضي المشارك في الدورة في أثناء مروره في طابور حملة أعلام الدول خلال حفل الافتتاح، في مشهد يعتز به كل من ينتمي لوطن الإمارات، وهو الأمر الذي من أجله نعمل ونسعى ونجتهد كل في مجاله لرؤية علم الإمارات عالياً خفاقاً دائما، في ظل ما حققته الدولة من إنجازات كبيرة يشار إليها بالبنان في جميع المجالات.

وأشار الظاهري إلى أن سفارة الدولة لدى جمهورية تركيا على تواصل دائم مع الوفد المشارك للاطمئنان على جميع الجوانب، وتسهيل مهمة الوفد والرياضيين طوال فترة إقامة الدورة، معبراً عن اعتزازه وسعادته بالإنجازات المشرفة التي حققها أبناء الإمارات في الحدث حتى الآن.

وأضاف: بأنه تم تشكيل فرق عمل مشتركة بين سفارة الدولة لدى جمهورية تركيا واللجنة الأولمبية الوطنية للوقوف على جميع التفاصيل المتعلقة بالدورة، إضافة إلى تحديث جميع المعلومات، والاطلاع على المستجدات المختلفة الصادرة عن اللجنة المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي.