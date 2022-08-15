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الرياضي

زفيريف «متشائم» قبل «فلاشينج ميدوز»!

زفيريف «متشائم» قبل «فلاشينج ميدوز»!
15 أغسطس 2022 22:30

 
ميونيخ (أ ف ب) 

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سيقود ألكسندر زفيريف منتخب ألمانيا في الدور الأول من مسابقة كأس ديفيز للتنس المقررة في مسقط رأسه هامبورج من 14 إلى 18 سبتمبر المقبل، في وقت يحوم الشك حول مشاركته في بطولة فلاشينج ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق أواخر الشهر الحالي.
وعاود زفيريف «25 عاماً» تدريباته قبل 10 أيام، بعد إصابة جسيمة بتمزّق في أوتار كاحله، خلال نصف نهائي رولان جاروس في يونيو الماضي ضد الإسباني رافايل نادال، وأبدى تشاؤماً في ما يخص مشاركته في فلاشينج ميدوز، على الرغم من أنه أبقى الباب مفتوحاً أمام حصول ذلك.
وسيدافع عن ألوان ألمانيا إلى جانب زفيريف كل من أوسكار أوته (41 عالمياً) ويان لينارد شتروف (125)، أما فريق الزوجي فسيكون مكوناً من كيفن كرافيتس وتيم بوتس.
وتلتقي ألمانيا فرنسا في 14 سبتمبر، ثم بلجيكا بعدها بيومين ثم أستراليا في 18 منه.
وتقام مباراتان في فئة الفردي وواحدة في الزوجي، ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني في المجموعات الأربع إلى الدور النهائي المقرّر في ملقة الإسبانية من 22 إلى 27 نوفمبر.
في المقابل، سيغيب النجم المخضرم الإسباني رافايل نادال عن منتخب بلاده الذي سيواجه منتخبات كوريا الجنوبية وكندا وصربيا، ضمن المجموعة الثانية المقررة في فالنسيا من 13 إلى 18 سبتمبر.
وأحرز نادال بطولتي أستراليا المفتوحة ورولان جاروس هذا الموسم، لكنه اضطر إلى الانسحاب من نصف نهائي ويمبلدون ضد الأسترالي كيرويس بداعي الإصابة في عضلات المعدة.
وسيعود نادال إلى الملاعب للمرة الأولى منذ تلك الإصابة، من خلال مشاركته في دورة سينسيناتي الأميركية التي تنطلق الأحد.
وكان نادال (36 عاماً) شارك للمرة الأخيرة في كأس ديفيز، عندما أسهم في رفع الكأس عام 2019.
وسيعتمد المنتخب الإسباني على موهبته الواعدة كارلوس الكاراس، في غياب الماتادور.

التنس
كأس ديفيز
ألمانيا
ألكسندر زفيريف
فلاشينج ميدوز
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