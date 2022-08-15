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«أبيض الناشئين» يتعادل مع المغرب استعداداً لكأس العرب

«أبيض الناشئين» يتعادل مع المغرب استعداداً لكأس العرب
15 أغسطس 2022 21:00

 
دبي (الاتحاد) 

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تعادل منتخب الناشئين لكرة القدم مواليد 2006 مع نظيره المغربي بهدفين لكل منهما، سجل منتخبنا هدفه الأول في الشوط الأول عن طريق محمد جمعة، وأدرك المغربي التعادل، وتكرر ذات السيناريو في الشوط الثاني، بتسجيل منتخبنا للهدف الثاني بواسطة غيث عبد الله سهيل قبل أن يعادل المغربي النتيجة. وتأتي هذه التجربة الودية ضمن برنامج معسكر أبيض الناشئين المقام حاليا في المملكة المغربية.
وسيخوض المنتخب مباراة ودية ثانية أمام نظيره المغربي غداً »الثلاثاء»، ويختتم تجاربه الإعدادية الجمعة بلقاء فريق الجيش المغربي، قبل السفر إلى الجزائر يوم 22 للمشاركة في بطولة كأس العرب لمنتخبات تحت 17 سنة، حيث يلعب أبيض الناشئين ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات الجزائر (المستضيف) والسودان وفلسطين.
من جانبه أكد عصام ضاحي مدير منتخبنا الوطني للناشئين، استفادة المنتخب من المباراة الودية، مبيناً أن اللاعبين أدوا بشكل جيد، مشدداً على أن التجارب الودية تفيد الجهاز الفني كثيراً بصرف النظر عن نتائجها.
وقال: «الهدف من المعسكر وخوض التجارب الإعدادية هو أن يصل المنتخب إلى أقصى درجة من الجاهزية قبل انطلاقة البطولة رسمياً، كما أتمنى إكمال المعسكر دون إصابات في صفوف اللاعبين حتى يكون الجميع رهن إشارة الجهاز الفني».

الإمارات
منتخب الناشئين
كأس العرب
المغرب
الجزائر
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فلسطين
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