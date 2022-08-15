نادال يترقب «القمة»



باريس (أ ف ب)

يملك الإسباني المخضرم رافايل نادال، فرصة انتزاع صدارة التصنيف العالمي، من الروسي دانييل مدفيديف، في حال إحرازه لقب دورة سينسيناتي الأميركية للماسترز التي تنطلق الاثنين، شرط ألا يبلغ الروسي الدور ربع النهائي فيها، بعد أن تقلص الفارق بينهما إلى 1265 نقطة بحسب تصنيف رابطة المحترفين.

وخسر مدفيديف 990 نقطة، جراء خروجه من الدور الثاني في دورة مونتريال الكندية الأسبوع الماضي، ليصبح رصيده 6885 نقطة مقابل 5620 لنادال «36 عاماً» حامل لقب 22 بطولة كبرى «رقم قياسي».

وفي فئة السيدات، عادت الرومانية سيمونا هاليب، الأولى عالمياً سابقاً، إلى نادي اللاعبات العشر الأوليات في التصنيف العالمي للسيدات، بعد تتويجها بطلة لدورة تورونتو الكندية للألف.

وقفزت هاليب تسعة مراكز لتحتل المركز السادس، إثر فوزها على البرازيلية بياتريز حداد مايا في المباراة النهائية 6-3 و2-6 و6-3.

وكانت هاليب، الفائزة بلقبين كبيرين في بطولات الجراند سلام «رولان جاروس عام 2018 وويمبلدون 2019»، تخوض أول نهائي لها منذ فوزها بدورة ملبورن الـ 250 في يناير الماضي، والنهائي الأكبر لها أيضاً، منذ فوزها بدورة روما عام 2020، علماً بأنها عانت من الإصابة في الأشهر الأخيرة في كتفها وفخذها.

وخرجت البريطانية إيما رادوكانو من نادي اللاعبات العشر الأوليات بعد خسارتها في الدور الأول، فتراجعت إلى المركز الثالث عشر.