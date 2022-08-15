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دييجو كارلوس يصدم جيرارد!

دييجو كارلوس يصدم جيرارد!
15 أغسطس 2022 15:42


لندن (د ب أ) 

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تحققت مخاوف ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، حيث كشفت الفحوص أن دييجو كارلوس لاعب الفريق أصيب بتمزق في وتر أخيل، وذلك خلال المشاركة في المباراة التي انتهت بالفوز على إيفرتون 2- 1 في الدوري الممتاز.
وكان المدافع كارلوس، الذي انضم للفريق في صفقة من العيار الثقيل هذا الصيف قادماً من إشبيلية الإسباني، قد خرج محمولاً على محفة خلال المباراة.
وقال جيرارد في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: أنا قلق للغاية بشأن الموقف، سنرسله لإجراء أشعة الرنين المغناطيسي، لكن الأمر لا يبدو جيداً.
وأضاف: أنا سعيد للغاية بالفوز والأداء، لكن إذا كنا سنفتقد عنصراً مهماً للغاية بالنسبة لنا، فإن هذا سيلقي بظلاله على الفوز.
وأضاف: الإصابة حول الكاحل، في منطقة عقب أخيل، من خلال شخصيته كلاعب وكرجل، تعرف أنه ليس من النوع الذي يخرج بسهولة، هو يبدو قلقاً بشأن
الإصابة، كما أن الجهاز الطبي يبدو قلقا، ولذلك فأنا أشعر بالقلق.
ويتوقع أن يغيب البرازيلي الدولي كارلوس «29 عاماً» عن صفوف أستون فيلا في أغلب فترة الموسم الجاري.
وذكر النادي في بيان: يمكن لنادي أستون فيلا إعلان إصابة دييجو كارلوس بتمزق في وتر أخيل، اللاعب سيحتاج للخضوع لعملية جراحية ثم يبدأ برنامج عادة التأهيل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن العروض التي قدمها كارلوس خلال الموسم الماضي مع إشبيلية جذبت إليه الأنظار، وقد نجح أستون فيلا في الفوز في سباق التعاقد معه وأعلن عن الصفقة في مايو الماضي.
وتأقلم لاعب قلب الدفاع مع فريقه الجديد بشكل جيد، وبالتالي يشكل غيابه بعد أول مباراتين رسميتين للفريق في الموسم، أزمة قوية قد تؤثر على خطط النادي في الفترة المتبقية من سوق الانتقالات.

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