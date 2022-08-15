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الرياضي

إيموبيلي يهدد «أساطير الكالشيو»!

إيموبيلي يهدد «أساطير الكالشيو»!
15 أغسطس 2022 15:24

 
مراد المصري (دبي)

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تجاوز المهاجم الإيطالي شيرو إيموبيلي، الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما سجل هدفاً في انتصار فريقه لاتسيو على بولونيا 2 - 1 في انطلاق الموسم الجديد، مع مواصلة اللاعب رحلة الصعود وتهديد عدد من أبرز أساطير «الكالشيو».
إيموبيلي تقدم للمركز 12 في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإيطالي لكرة القدم رافعاً رصيده إلى 183 هدفاً بتسجيله في شباك بولونيا في الجولة الأولى.
إيموبيلي تجاوز رقم النجم الأرجنتيني جابرييل باتيستوتا صاحب الـ 182 هدفاً خلال مسيرة حافلة لعب فيها مع أندية فيورنتينا وروما وإنتر ميلان.
أصبح إيمبولي على بعد 4 أهداف من معادلة ألبرتو جيلاردينيو المتوج بلقب كأس العالم 2006 مع منتخب إيطاليا صاحب الـ 187 هدفاً في «الكالتشيو».
كما يقترب إيمبولي من دخول قائمة «التوب 10» حيث يتواجد أليساندرو ديل بييرو أسطورة يوفنتوس وجوزيبي سينيوري برصيد 188 هدفاً.
يتصدر الإيطالي سيلفو بيولا قائمة الهدافين التاريخيين لدوري بلاده برصيد 274 هدفاً يليه ثانياً فرانشيسكو توتي بـ 250 هدفاً ومن أبرز الأسماء في القائمة روبرتو باجيو السابع بـ 205 أهداف.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
لاتسيو
تشيرو إيموبيلي
بولونيا
جابريل باتيستوتا
فيورنتينا
روما
إنتر ميلان
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