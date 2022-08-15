1000 لاعب في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج



مصطفى الديب (أبوظبي)

أكملت اللجنة المنظمة لمهرجان أبوظبي الدولي الـ 28 للشطرنج، استعداداتها لانطلاقة المنافسات يوم الأربعاء المقبل، بفندق راديسون بلو بالعاصمة أبوظبي، ووصلت إلى العاصمة الوفود المشاركة من 54 دولة بمجموع أكثر من ألف لاعب ولاعبة.

ويقام المهرجان الذي يختتم 25 من الشهر الجاري تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبشراكة استراتيجية من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

ويضم المهرجان11 فعالية شطرنجية مختلفة، راعت اللجنة المنظمة فيها المستوى الفني والعمري للمشاركين، واستقطب المهرجان أكثر من 400 مشارك من خارج الدولة قدموا للمنافسة في بطولات المهرجان.

وتعد بطولة أبوظبي الدولية للأساتذة التي يشارك في 170 لاعباً، هي المنافسة الرئيسية في المهرجان ويشارك بها نخبة من لاعبي الصف الأول في العالم، من بينهم 159 لاعباً مشاركاً قادماً من خارج الدولة، في مقدمتهم المصنف الأول في المهرجان وانج هاو الذي ترشح للأدوار النهائية لبطولة العالم 2021، وكذلك المصنف الثاني سنان جوغيروف من روسيا الحائز على بطولة أوروبا للشباب والعالم للناشئين، والمصنف الثالث يفجيني توماشيفسكي من روسيا بطل العالم للشباب، والمصنف الرابع ألكسندر بريدك من روسيا بطل روسيا الاتحادية، والمصنف الخامس انتون كوربوف من أوكرانيا بطل فرق العالم، وبطل النسخة الـ 21 من المهرجان والمصنف السادس ارجون ايريجايسي من الهند، والمصنف السابع باسم أمين من جمهورية مصر العربية، بطل العرب وأفريقيا عدة مرات وأول لاعب عربي يجتاز تصنيف 2700، والمصنف الثامن راي روبسون من الولايات المتحدة الأميركية وأهم إنجازاته وصيف بطل الولايات المتحدة، والمصنف التاسع فان فوريست من هولاندا الحائز على بطولة العالم للناشئين، والمصنف العاشر فتى الإمارات الذهبي سالم عبد الرحمن الذي حصد معظم بطولات للشطرنج الفردية في دولة الإمارات منذ عام 1991 وحتى تاريخه، وبطولة العرب لفئة الرجال وبطولة آسيا لفئة الناشئين وتوج إنجازاته بالظفر بلقب مهرجان بييل للشطرنج لفئة الأساتذة.

ويشارك في المهرجان معظم لاعبي الإمارات من الجنسين في كافة الفئات السنية، يتقدمهم اللاعب عمران الحوسني العمر 19 سنة، حاصل على لقب بطولة غرب آسيا للشباب وبطولة العرب للشباب وبطولة الإمارات للرجال.

أما على صعيد البطولة المفتوحة، فيشارك فيها 310 لاعبين ممن تصنيفهم الدولي يقل عن 2200 نقطة، يمثلون نخبة لاعبي المنتخبات الوطنية في الدول الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي ومعظم لاعبي دولة الإمارات المصنفين دولياً، إضافة إلى حوالي 150 لاعباً من خارج الدولة.

فيما يشارك في بطولة الناشئين 228 لاعباً أعمارهم تقل عن 16 سنة، وتجمع بطولة الشطرنج الخاطف 155 لاعباً يجيدون اللعب السريع، حيث تتسم مباريات الخاطف بقصر الوقت إلى 3 دقائق مع إضافة ثانيتين لكل نقلة ملعوبة، وهناك العديد من البطولات الأخرى التي يتضمنها المهرجان مثل بطولة الشطرنج الخاطف للناشئين تحت 16 سنة، وبطولة أبطال خط الدفاع الأول، وكذلك بطولة الشطرنج العائلي، وهناك كذلك بطولة المخضرمين وأخرى للجاليات، وثالثة لأكاديميات، ورابعة للشطرنج الاستعراضي.

من جهته، أعرب سهيل العوضي مدير المهرجان عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على الدعم المستمر والدائم لاستضافة البطولات الكبيرة، وقدم الشكر إلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي لدعمه الكبير لنادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، مما جعله يتبوأ مكانة كبيرة بين أندية الشطرنج في العالم.

وأكد أن الحدث يعكس بفعالياته الـ11 وخاصة بطولة أبوظبي لأساتذة الشطرنج حجم الجهود التي تبذلها أسرة نادي أبوظبي للشطرنج لاستقطاب هذا الكم الكبير من اللاعبين واللاعبات المصنفين من مختلف دول العالم، حتى أصبحت هذه البطولة قبلة كافة الشطرنجيين في العالم. وأشاد أيضاً بمشاركة عدد كبير من أبطال الدولة في مختلف الفئات من كلا الجنسين في المهرجان، الأمر الذي يكسبهم خبرة باللعب أمام عدد من المصنفين الأوائل على العالم.