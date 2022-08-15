الثلاثاء 16 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

سواريز يتفوق على ليفربول!

سواريز يتفوق على ليفربول!
15 أغسطس 2022 14:38

 
مراد المصري (دبي)

أخبار ذات صلة
كلوب يهاجم منتقدي نونيز
كلوب يدعم دياز لتهديد المنافسين


حقق لويس سواريز الفوز رفقة فريقه الجديد ناسيونال على منافسه الذي يحمل اسم ليفربول في دوري أوروجواي بهدف دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب متواضع، نال خلالها نجم بلاده الأضواء بالتعامل مع هذه الأمور بشكل طبيعي، بعدما اعتاد خوض المنافسات في أكبر وأفضل ملاعب العالم، كما تشابه اسم الفريق مع الفريق الإنجليزي الشهير، الذي سبق أن لعب المهاجم في صفوفه خلال مسيرته.
سواريز اعتاد أن يخوض المنافسات في أفضل الملاعب في العالم المزودة بأحدث غرف تغيير الملابس ومعدات التدريبات، لكنه يتعامل مع الأمر بشكل طبيعي في الوقت الحالي، مع إدراكه لمحدودية قدرات بعض الأندية المنافسة في أوروجواي.
ليفربول الأوروجوياني يخوض منافساته على ملعب بيلفردي في العاصمة مونتيفيديو، ويتسع لـ 10 آلاف متفرج بـ 7 آلاف كرسي فقط و3 آلاف للمشاهدة وقوفاً، وهو الملعب الذي ارتدى فيه منتخب الأوروجواي زيه الأزرق الشهير لأول مرة عام 1910.
تقدم ناسيونال إلى المركز الرابع في ترتيب دوري الأوروغواي بعد هذا الفوز برصيد 6 نقاط، عقب 3 جولات في المسابقة التي يتنافس فيها 11 فريقاً هذا الموسم.

أوروجواي
لويس سواريز
ليفربول
آخر الأخبار
أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم
دنيا
أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم
اليوم 08:47
ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا
عربي ودولي
ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا
اليوم 08:31
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
الإمارات
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 08:23
أبل تحدد موعداً لعودة الموظفين للمكاتب
دنيا
أبل تحدد موعداً لعودة الموظفين للمكاتب
اليوم 08:12
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. محمد بن سلمان يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة
عربي ودولي
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. محمد بن سلمان يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة
اليوم 07:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©