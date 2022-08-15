سواريز يتفوق على ليفربول!



مراد المصري (دبي)



حقق لويس سواريز الفوز رفقة فريقه الجديد ناسيونال على منافسه الذي يحمل اسم ليفربول في دوري أوروجواي بهدف دون رد، في مباراة أقيمت على ملعب متواضع، نال خلالها نجم بلاده الأضواء بالتعامل مع هذه الأمور بشكل طبيعي، بعدما اعتاد خوض المنافسات في أكبر وأفضل ملاعب العالم، كما تشابه اسم الفريق مع الفريق الإنجليزي الشهير، الذي سبق أن لعب المهاجم في صفوفه خلال مسيرته.

سواريز اعتاد أن يخوض المنافسات في أفضل الملاعب في العالم المزودة بأحدث غرف تغيير الملابس ومعدات التدريبات، لكنه يتعامل مع الأمر بشكل طبيعي في الوقت الحالي، مع إدراكه لمحدودية قدرات بعض الأندية المنافسة في أوروجواي.

ليفربول الأوروجوياني يخوض منافساته على ملعب بيلفردي في العاصمة مونتيفيديو، ويتسع لـ 10 آلاف متفرج بـ 7 آلاف كرسي فقط و3 آلاف للمشاهدة وقوفاً، وهو الملعب الذي ارتدى فيه منتخب الأوروجواي زيه الأزرق الشهير لأول مرة عام 1910.

تقدم ناسيونال إلى المركز الرابع في ترتيب دوري الأوروغواي بعد هذا الفوز برصيد 6 نقاط، عقب 3 جولات في المسابقة التي يتنافس فيها 11 فريقاً هذا الموسم.