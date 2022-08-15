28 فريقاً و6 مراحل عمرية في بطولة «أبوظبي الرياضي»



أبوظبي (الاتحاد)



انطلقت منافسات بطولة مجلس أبوظبي الرياضي التحضيرية لكرة القدم لفرق المراحل العمرية، بمشاركة 28 فريقاً في 6 مراحل عمرية هي: 11,12,13,14,16,18 سنة، يمثلون أندية إمارة أبوظبي الخمسة (العين، الجزيرة، الوحدة، بني ياس، الظفرة)، في ملعب نادي بني ياس بالشامخة.

وتقام البطولة ضمن خطط مجلس أبوظبي الرياضي الرامية لتطوير أكاديميات الكرة في الأندية، والعمل على تفعيل الأنشطة والمسابقات الكروية فيما بينهم للخروج بتجارب مهمة تساهم في إعداد الفرق للبطولات والاستحقاقات الرسمية، بجانب ما توفره البطولة من مساحات جيدة للأندية والمدربين لمتابعة مستوى جاهزية اللاعبين والفرق قبل انطلاق الموسم الرياضي، كما تقام منافسات البطولة في ملاعب أكاديميات الكرة في أندية أبوظبي الخمسة وتستمر حتى 25 سبتمبر.

من جهته، قال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي: «حريصون على تقديم البرامج والبطولات والمبادرات الهادفة للارتقاء بمنظومة المراحل العمرية لأكاديميات الكرة في أندية أبوظبي، إيماناً بأهمية ومكانة هذا القطاع الحيوي الرافد المهم بالمواهب والأجيال الواعدة للفرق الأولى في أندية أبوظبي».

وأضاف: «تقدم البطولة التحضيرية لفرق المراحل العمرية فرصاً كبيرة للمدربين والطاقم الإداري في الأندية، وتمثل محطة مهمة من مراحل الإعداد والتجهيز للموسم الجديد، حيث يوفر عدد مباريات البطولة مساحة جيدة لاختبار مستويات اللاعبين والفرق وخطط اللعب المناسبة في كل مباراة، كما تعكس البطولة أهمية التجمعات الرياضية التي تساهم في تعزيز أطر التعاون المشترك والروابط بين كافة الفرق المشاركة، متمنياً للجميع الخروج من البطولة بأكبر قدر من المكاسب والمخرجات الإيجابية دعماً لمنظومة كروية متقدمة في أندية أبوظبي».