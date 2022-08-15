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الرياضي

موراي يعود إلى تشكيلة بريطانيا في كأس ديفيز

موراي يعود إلى تشكيلة بريطانيا في كأس ديفيز
15 أغسطس 2022 15:15

 
لندن (رويترز) 

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أعلن الاتحاد البريطاني للتنس، انضمام آندي موراي، الحاصل على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، إلى تشكيلة الفريق البريطاني بدور المجموعات لنهائيات كأس ديفيز في منتصف سبتمبر.
وسيتألف الفريق البريطاني من موراي وكاميرون نوري المصنف 11 عالمياً ودان إيفانز وجو ساليسبري، وسينضم لاعب خامس إلى التشكيلة لاحقاً.
وستواجه بريطانيا فرق الولايات المتحدة وقازاخستان وهولندا في المجموعة الرابعة، ومن المقرر أن تقام المباريات في جلاسجو في الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر.
ولعب موراي، الذي قاد بريطانيا للفوز بأول ألقابها في كأس ديفيز منذ 79 عاماً في 2015، آخر مرة في البطولة عام 2019، عندما تغلب على الهولندي تالون جريكسبور.
وخسر اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً مباراتيه الافتتاحيتين في كندا للأساتذة وسيتي المفتوحة في الأسابيع الأخيرة وودع من الدور الثاني في ويمبلدون الشهر الماضي، لكنه حل وصيفاً للبطل في شتوتجارت في يونيو حزيران.
وقال موراي: «بعض أفضل اللحظات في مسيرتي كانت مع الفريق البريطاني في كأس ديفيز ولذلك يعني لي هذا الانضمام الكثير، من المثير العودة للعب في جلاسجو، حققنا بعض النتائج الرائعة هناك في الماضي، وهذه فرصة أخرى لنا لكتابة صفحات أخرى من التاريخ، نملك فريقاً قوياً، وسنقدم كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز من أجل الجماهير ولحجز مكان في النهائيات».
وتتأهل الفرق الثمانية الأولى من دور المجموعات في كأس ديفيز إلى الأدوار الإقصائية، والتي ستكون بمثابة البطولة الختامية لموسم تنس الرجال، وستقام في الفترة ما بين 21 و27 نوفمبر في ملقة. 

التنس
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موراي
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