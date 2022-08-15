الهبوط في اليابان.. صراع أبطال آسيا!



سلطان آل علي (دبي)

وصل الدوري الياباني إلى الجولة 25 من الموسم، والترتيب يشير إلى مفاجآت كبيرة وصدمات للجميع بتواجد كبار الأندية والأبطال السابقين في قاعه بدائرة الهبوط!

وإذا ما نظرنا إلى المراكز الثلاثة الأخيرة، نجد فيتسل كوبي في المركز 15 بـ24 نقطة، وجامبا أوساكا في المركز 17 بـ22 نقطة، وجوبيلو إيواتا في المركز 18 والأخير بـ22 نقطة كذلك.

ولا شك أنّ فيتسل كوبي، رغم أنه لم يحقق لقب دوري في تاريخه، إلّا أنه بدأ عهداً جديداً، أبعده 8 مواسم عن الدرجة الثانية، بل وصل إلى المركز الثالث في الموسم الماضي، وتأهل إلى دوري أبطال آسيا للمرحلة المقبلة بدور الـ16، أما جامبا أوساكا، صاحب لقبين للدوري في 2005 و2014، والذي لم يغب إلا مرة واحدة عن الدرجة العليا، وهو بطل دوري أبطال آسيا، وثالث العالم عام 2008، في حين أنّ جوبيلو إيواتا الصاعد الكبير، ظلّ في القمة حتى موسم 2008، والذي بدأ فيه بالتراجع إلى أن هبط عام 2013، وعاد في 2016، قبل أن يهبط من جديد في 2019 ويعود بهذه النسخة.

جوبيلو هو سادس أكثر الأندية تحقيقاً للدوري بـ4 مرات، كما حقق لقب بطولة آسيا لأبطال الدوري وكأس السوبر الآسيوي في 1999.

ويعاني فيتسل كوبي من غياب النجم الإسباني إنييستا للإصابة، وعلى صعيد الأرقام، يعد الفريق ثالث أكثر الأندية إضاعة للفرص المحققة في الدوري بـ33 فرصة!، في حين أنّ جامبا أوساكا يعد الأقل صناعة للفرص، إضافة إلى أنه رابع أكثر فريق ضربت تسديداته الخشبات الثلاث بـ11 مرة، أما جوبيلو فهو ثالث أكثر فريق بعدد البطاقات الصفراء بـ34 بطاقة، كما أنه أقل فريق بمعدل التسديدات حيث يسدد 9 مرات كل مباراة فقط!