مبادرة «حب الأزرق» تعيد الحيوية إلى «العميد»



معتصم عبدالله (دبي)



عايش لاعبو النصر تجربة مختلفة، قبل انطلاقة الموسم الجديد 2022- 2023، بأداء حصة تدريبية مفتوحة، على استاد آل مكتوم، وسط حضور كبير، تقدمه مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة النادي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الكرة، ونجوم «العميد» من الأجيال السابقة، بجانب عدد مقدر من جماهير «الأزرق».

وحيا لاعبو «العميد» قبل انطلاقة الحصة التدريبية التي قادها الألماني ثورستن فينك مدرب الفريق، الحضور الكبير في الملعب، وسط أجواء إيجابية لما أطلقت عليه إدارة النادي وصف «يوم في حب العميد»، وهو التدريب المفتوح الأول لـ «الأزرق»، بعد ختام برنامج معسكره الإعدادي الخارجي في سلوفينيا، والذي انطلق في 15 يوليو الماضي.



وعبر الدكتور حسن سهيل عضو مجلس الإدارة، مشرف الفريق الأول، عن سعادته بالأجواء الإيجابية التي غلفت الحصة التدريبية المفتوحة بحضور إدارة النادي، وقدامى اللاعبين، والجماهير، وقال: «ارتأينا في النادي تنظيم مبادرة سنوية، في بداية كل موسم تجمع عائلة النادي من قدامى اللاعبين والجماهير والمحبين، وسعداء بالتفاعل الكبير من أنصار ومحبي الأزرق»، معرباً عن أمله في أن تكون المبادرة الجديدة بداية خير لموسم «العميد».

ووصف سهيل برنامج إعداد «الأزرق» للموسم الجديد بالمتميز، وقال: «معسكر الإعداد الخارجي للفريق، والذي استمر لنحو ثلاثة أسابيع مضى بشكل جيد، وخضنا 7 تجارب ودية متنوعة، أسهمت في منح الجهاز الفني الفرصة للوصول إلى «توليفة» مناسبة من اللاعبين رغم قصر الفترة الزمنية، ونأمل خلال الفترة المقبلة، أن نصل إلى نحو 70% من حالة التفاهم الجيدة بين اللاعبين والفريق ككل، مع بداية الدوري»، لافتاً إلى أن كل المؤشرات توحي بظهور جيد للفريق.

وحول ملف اللاعبين الأجانب، قال مشرف النصر: «استقررنا على الخماسي الأجنبي المهاجم الجامبي ديمبو داربو، والبرازيلي جاندير برينو «جاجا»، المدافع البرازيلي لوكاس ألفيس «لوكاو» المنضمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بجانب الثنائي ريان مينديز والبرتغالي توزي المستمرين من الموسم الماضي»، لافتاً إلى أن كل انتدابات اللاعبين حسب احتياجات الجهاز الفني.

وتعليقاً على الفترة المتبقية من برنامج الإعداد، قال سهيل: «حسب البرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني، سيخوض الفريق تجربة ودية أمام فريق كيرلا الهندي يوم السبت المقبل، تعقبها مباراتان وديتان أمام فريقين من أندية دوري الدرجة الأولى 26 و27 أغسطس، تأهباً لانطلاقة الموسم».

وحول طموحات «العميد» في الموسم الجديد، قال مشرف الفريق الأول: «فريقنا سيبدأ الدوري بتشكيلة جديدة عن المواسم الماضية، وطموحنا أن نكون أحد الفرق القوية في الدوري، وفي اعتقادي هناك فرق أقوى ومرشحة للقب مثل العين والشارقة والجزيرة، وقطعاً في المقابل لن نكون صيداً سهلاً أمام المنافسين».