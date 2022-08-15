بطاقة «هيا» تتيح لجمهور اليوم الواحد حضور مباريات المونديال



الدوحة (د ب أ)

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم، عن فتح الباب أمام الجمهور القادم إلى الدوحة ضمن برنامج رحلات الطيران لمشجعي اليوم الواحد خلال المونديال، لتقديم طلباتهم للحصول على بطاقة «هيا» الإلزامية لحضور مباريات البطولة.

ويتيح البرنامج، الذي جرى الإعلان عنه في مايو الماضي، الفرصة لمشجعي اليوم الواحد القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي، للسفر إلى قطر وحضور المباراة التي يختارها المشجع، ثم العودة إلى بلده أو مكان إقامته خلال 24 ساعة، وذلك في إطار اتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية وعدد من شركات الطيران الخليجية، ومن بينها الخطوط الجوية العربية السعودية، والخطوط الجوية الكويتية، والطيران العماني، والعربية للطيران، وفلاي دبي.

وذكرت اللجنة العليا عبر موقعها على الإنترنت أن بطاقة «هيّا» تقدم للمشجعين عدداً من المزايا من بينها تصريح الدخول إلى دولة قطر، وإلى الاستادات التي تستضيف منافسات المونديال، بجانب تذكرة المباراة، إضافة إلى الاستخدام المجاني لوسائل النقل العام.

وتستقبل بوابة «هيّا» الإلكترونية، وتطبيق «هيّا» على الأجهزة المتنقلة، طلبات الجمهور ضمن برنامج رحلات الطيران لمشجعي اليوم الواحد، للحصول على البطاقة، ويتعين عليهم تقديم المعلومات المتعلقة برحلة الطيران لإصدار بطاقة «هيّا» الرقمية.

وأوضحت اللجنة أن تقديم طلبات الحصول على بطاقة «هيّا» إلزامي لجميع المشجعين من حاملي تذاكر مباريات كأس العالم 2022، بما فيهم المشجعون من سكان دولة قطر.