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الأحوال الجوية تلغي تجربة البطائح والساحل

الأحوال الجوية تلغي تجربة البطائح والساحل
15 أغسطس 2022 12:43

الشارقة (الاتحاد)

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تسببت الأحوال الجوية وأرضية الملعب، في إلغاء التجربة الإعدادية للبطائح أمام الساحل الكويتي، والتي كان من المقرر إقامتها بمدينة ازميت التركية أمس الأحد، ضمن برنامج المعسكر الإعدادي للفريق، تأهباً لخوض مباريات «دوري أدنوك للمحترفين»، فيما واصل اللاعبون تنفيذ البرنامج التدريبي بصورة عادية، عبر تدريبات خضعوا لها تحت إشراف البرازيلي كايو زاناردي وطاقمه المعاون.
واكتمل عقد الأجانب، بانضمام البرتغالي جواو نوفايس إلى معسكر الفريق بتركيا، وسبقه الرباعي أرتور جورج «البرتغال»، أناتول أبانج «الكاميرون»، لورينتسي «البرازيل»، والجنوب أفريقي نيبانج فيتي، وكانت إدارة النادي تعاقدت مع صانع الألعاب البرتغالي القادم من سبورتينج براغا البرتغالي الأيام الماضية.
ويخوض البطائح مباراة إعدادية أخيرة أمام الخالدية البحريني، مساء الأربعاء المقبل، قبل حزم حقائب العودة إلى الإمارات يوم 21 أغسطس الحالي، لمواصلة التدريبات ووضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاقة مباريات «دوري أدنوك للمحترفين»، والذي يشهد مشاركة البطائح للمرة الأولى في تاريخه.

 

دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
تركيا
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