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الرياضي

توتنهام يمدد إعارة لو سيلسو إلى فياريال

توتنهام يمدد إعارة لو سيلسو إلى فياريال
15 أغسطس 2022 12:40

 
مدريد (أ ف ب) 

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توصل ناديا توتنهام الإنجليزي وفياريال الإسباني، إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد لاعب الوسط الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو من الأول إلى الثاني خلال موسم 2022-2023.
وكان لو سيلسو انتقل على سبيل الإعارة إلى صفوف «الغواصات الصفراء» في سوق الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، وخاض 22 مباراة، وسجل هدفاً واحداً، وأسهم في بلوغ فريقه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن يسقط أمام ليفربول الإنجليزي.
ويعرف لو سيلسو «26 عاماً» الدوري الإسباني جيداً، لأنه دافع أيضاً عن ألوان ريال بيتيس، قبل الانتقال إلى توتنهام عام 2019، حيث خاض في فريق شمال لندن الذي يرتبط معه بعقد حتى عام 2025، 84 مباراة، كما لعب أيضاً في باريس سان جيرمان الفرنسي.
وخاض لو سيلسو 39 مباراة في صفوف منتخب الأرجنتين وسجل هدفين، وتوج معه بكوبا أميركا عام 2021، وبكأس «فيناليسيما» التي جمعت منتخب بلاده «بطل أميركا الجنوبية» مع إيطاليا «بطلة أوروبا» في يونيو الماضي على ملعب ويمبلي في لندن.

توتنهام
فياريال
الدوري الإنجليزي
الدوري الإسباني
دوري أبطال أوروبا
ليفربول
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