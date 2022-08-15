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الرياضي

«دبي لأصحاب الهمم» يستعد لـ «قوى مراكش»

«دبي لأصحاب الهمم» يستعد لـ «قوى مراكش»
15 أغسطس 2022 12:34

 
دبي (الاتحاد)

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يمثل 5 لاعبين ولاعبات نادي دبي لأصحاب الهمم، في بطولة مراكش الدولية لألعاب القوى «الجائزة الكبرى»، من 11 إلى 17 سبتمبر المقبل، وهم عباد خالد، وعلي حسين، ومحمد البلوشي، وسهام الرشيدي، وأنصاف النعيمي، ويخوضون مسابقات الرمح والقرص والصولجان.
ويغادر الفريق إلى معسكر بولندا اليوم، برئاسة عبدالله حسن، ويضم المدربين نجيب مشكان وسعيد سعد، والاختصاصي النفسي دكتور بكري فالح، إضافة إلى «الخماسي» من اللاعبين واللاعبات، ومساعد المهمات بلال حنيف.
ويعد معسكر بولندا المرحلة التحضيرية الأخيرة لخوض تحدي «دولية مراكش»، التي يسعى خلالها الأبطال لرسم صورة طيبة عن «أم الألعاب» بالدولة والنادي،بعد نجاح المعسكر السابق بالتشيك، حيث شارك الفريق في 3 بطولات تجريبية معتمدة دولياً، وحقق الأهداف المرجوة.
وأوضح أحمد محمد الحمادي مدير الإدارة الرياضية بالنادي بأن «دولية مراكش»، مفتاح التأهل إلى بطولة العالم «باريس 2023»، وتعد المحطة الأولى في هذا الاتجاه، مبيناً أن اللاعبين يسعون لتحسين أرقامهم الشخصية وترتيبهم الدولي لاعتماد أرقامهم للتأهل إلى بطولة العالم.
وقال: «أصحاب الهمم» على قدر المسؤولية لحجز مقاعدهم في بطولة العالم، خاصة أنهم يملكون ذلك، ونتطلع إلى أن يقدم اللاعبون كل ما عندهم في «دولية مراكش» لبلوغ طموحاته.

نادي دبي لأصحاب الهمم
المغرب
مراكش
بولندا
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