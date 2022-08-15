«ليجيونير» بطل كأس رئيس الدولة للخيول في روسيا



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج الجواد «ليجيونير» بلقب المحطة الروسية، لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بنسختها التاسعة والعشرين التي أقيمت في مضمار سنترال موسكو هيبودروم الرملي، وذلك في ختام ثامن محطات سلسلة سباقات الكأس الغالية.

وأقيمت الكأس الغالية ضمن مهرجان ديربي موسكو، والذي يعتبر من أكبر وأهم سباقات الخيل في روسيا الاتحادية، ليواصل الحدث مسيرته الريادية ونجاحاته المبهرة في المضامير العالمية العريقة، حيث شهد سباق الكأس الغالية مشاركة متميزة للخيول النخبة التي تمثل أفضل المرابط والملاك الروس، بجانب الحضور الجماهيري والدبلوماسي المتميز، والاهتمام الإعلامي الواسع، ما يؤكد قيمة ومكانة الحدث، وما يحظى به من أصداء ترحيبية واسعة في كل محطة من محطاته العالمية المعتمدة.

وتقام سلسلة سباقات الكأس الغالية، في ظل اهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وحرصه الكبير لتنمية ورفعة الخيل العربي عالمياً، امتداداً لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لإعلاء إرث الإمارات الأصيل الأصيل، في كافة المضامير العالمية، وتشجيع رعاية وتربية الخيول، والمساهمة بزيادة الإنتاج، وإثراء خطط التنمية والتطوير لمسيرة الخيل العربي.

ونجح الجواد ليجيونير في التفوق على مجموعة الخيول المشاركة، بانطلاقته المذهلة في عمق المستقيم، عند منعطف نهاية السباق الذي أقيم ضمن الفئة الأولى، بمشاركة نخبة الخيول العربية في روسيا من عمر أربع سنوات فما فوق، واستطاع البطل المنحدر من نسل «كارميل دي فاوست - ليزيتا بنت ديليجنس» للمالك بوختوياروف فالنتين، وإشراف المدرب يورشينكو فاسيلي، وقيادة الفارس كابوشيف ميزابيك، قطع مسافة السباق البالغة 2000 متر بزمن 2:18:9 دقيقة، فيما حل في المرتبة الثانية الجواد «ساحر» المنحدر من «نظام - جيزابيل بنت دورمان»، في حين جاء بالمركز الثالث «توفيق» المنحدر من «جنرال - رولي بولي بنت فالينا ديس فابريس».

شهد السباق وتوج الفائزين الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر سفير الدولة ومفوض فوق العادة لدى روسيا الاتحادية، وفيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية، وسعيد المهيري مدير إدارة الرياضة النوعية في مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور المالك والمدرب والفارس وممثلي الهيئة العليا لسباقات الخيل في روسيا.



وفي الختام قدم فيصل الرحماني درع الكأس الغالية إلى الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر، تقديراً وتثميناً لجهود سفارة الدولة لدى روسيا، ومساهمتها الكبيرة في تحقيق مقومات النجاح لسباق الكأس الغالية في موسكو بكل عام.

من جانبه، قال الدكتور محمد أحمد بن سلطان الجابر: «يسعدنا التواجد في مضمار موسكو الرملي، والذي يعد من أكبر مضامير العالم، ويحتضن كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، ويحظى السباق باهتمام ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي يولي اهتماماً كبيراً لمسيرة رفعة الخيل العربي عالمياً والحفاظ على الإرث التاريخي للدولة».

وأضاف: «شهد السباق حضوراً متميزاً للجماهير المحبة والعاشقة للخيل، كما حظي السباق بمتابعة واهتمام وتسليط الضوء على مسيرته التاريخية من وسائل الإعلام الروسية ومنصات التواصل الاجتماعي، ما يجسد قيمته ومكانته الريادية عند دول العالم، وهو دليل مهم على السمعة المرموقة، وهو يطوف دول العالم».

وقال: «الإمارات وروسيا تربطهما شراكة استراتيجية وروابط قوية في عدة مجالات، ومنها المجال الرياضي ونتطلع لاستمرار مثل هذه السباقات وتوسعها، ليشمل مضامير أخرى في روسيا الاتحادية، متمنياً التوفيق والنجاح للفريق المعني، والذي يشرف على نجاحات سلسلة سباقات الكأس الغالية في كافة مضامير العالم».

من جهته، قال فيصل الرحماني مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة: «فخورون بمواصلة الكأس الغالية رحلتها المبهرة ونجاحاتها الملهمة بكافة مضامير العالم، ولعل النجاح الذي حققه سباق المحطة الروسية الثامنة، ما هو إلا دليل قاطع على مكانة الحدث التاريخية وأهميته لدى دول العالم، مؤكداً أن توجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تقودنا إلى تحقيق أعلى المراتب العالمية وتقديم الصورة المتميزة لريادة الكأس الغالية التي تعد من أهم السباقات الكلاسيكية في العالم».

وأضاف: «حققت المحطة الروسية صورة تنظيمية مبهرة بكافة المقاييس، حيث شهدنا سباقاً مثالياً قوياً ضمن الفئة الأولى، بجانب الحضور الجماهيري المثالي والأصداء الإعلامية الواسعة والمشاركة القوية، من أفضل مرابط الخيل العربي في روسيا والحضور الدبلوماسي الرفيع»، مشيداً بالجهود التنظيمية للهيئة العليا لسباقات الخيل في روسيا ومضمار موسكو، واهتمام ملاك ومربي الخيول العربية في روسيا، وحرصهم على تسجيل المشاركة الكبيرة».