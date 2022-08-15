«ذئاب روما».. الرقصة الصعبة!



ميلانو (أ ف ب)

استهل روما موسمه الجديد بفوز صعب خارج قواعده 1-صفر على ساليرنيتانا، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحرم القائم في الشوط الأول، ونقص في الدقة في الشوط الثاني الوافد الجديد من يوفنتوس، الأرجنتيني باولو ديبالا، من تسجيل هدفه الأول بقميص فريق العاصمة، وسجل براين كريستانتي الهدف الوحيد لفريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بتسديدة زاحفة بيسراه من مشارف المنطقة «33».

ووضع الكثيرون روما ضمن خانة الحصان الأسود للموسم الجديد، لا سيما بفضل تعاقده مع ديبالا، وإبرامه بعض الصفقات أمثال الصربي نيمانيا ماتيتش والهولندي جورجينيو فينالدوم اللذين دخلا في الشوط الثاني، وكاد الهولندي يوقع على هدفه الأول لولا إلغائه بداعي التسلل.

ويأمل روما في البناء على تتويجه الموسم الماضي بلقب «كونفرنس ليج»، كان الأول له منذ فوزه بكأس إيطاليا عام 2008.