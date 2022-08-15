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الرياضي

الريال يبدأ «رحلة الليجا» بـ «قلب الطاولة»

الريال يبدأ «رحلة الليجا» بـ «قلب الطاولة»
15 أغسطس 2022 11:24

 
مدريد (أ ف ب) 

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قلب ريال مدريد حامل اللقب، وبطل أوروبا والكأس السوبر الأوروبية، تخلفه أمام مضيفه ألميريا العائد حديثاً إلى الدرجة الأولى، بعد غياب دام 7 سنوات، إلى فوز 2-1 في المرحلة الأولى من بطولة إسبانيا لكرة القدم.
وسجل لوكاس فاسكيز «61»، والنمساوي دافيد ألابا «75» هدفي ريال مدريد، بعد أن تقدم ألميريا بطل الدرجة الثانية الموسم الماضي، بفضل البلجيكي لارجي رامازاني في الدقيقة السادسة.
ارتأى مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي إراحة بعض اللاعبين الذين خاضوا مباراة الكأس السوبر ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني، ولا سيما في خطي الدفاع والوسط، فأشرك ناتشو فرنانديس والألماني أنتونيو روديجر في مركزي قلب الدفاع بدلاً من ألابا الذي سجل أحد هدفي ريال ضد فرانكفورت، والبرازيلي إيدر ميليتاو، كمأ بدأ المباراة بلاعبي خط الوسط الفرنسيين إدواردو كامافينجا وأوريليان تشواميني على حساب البرازيلي كاسيميرو وصانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش، وكان تشواميني انتقل الى الفريق الملكي قادماً من موناكو مقابل صفقة ضخمة.
في حين قاده في الهجوم مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة هداف الدوري الموسم الماضي برصيد 24 هدفاً.

الدوري الإسباني
الليجا
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ألميريا
أنشيلوتي
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