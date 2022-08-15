المنصوري بطل «الجولة الثانية» لمونديال «الفورمولا-2»



ليتوانيا (الاتحاد)



أهدى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الرياضات البحرية رئيس نادي أبوظبي للرياضات البحرية، إنجاز فريق أبوظبي، بحصد لقب الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وإلى حكومة وشعب الإمارات، بعدما حصد منصور المنصوري اللقب، وتصدره للترتيب العام بهذه النتيجة القوية.

وحقق «النجم الصاعد» منصور المنصوري قائد زورق «أبوظبي 36» لقب الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، والتي أسدل الستار عليها مساء أمس، في مدينة كوبسكيس في ليتوانيا، ليكون اللقب الأول للبطل الشاب، في مشواره مع منافسات البطولات الدولية لـ «الفورمولا-2»، والنتيجة جعلته يتصدر الترتيب العام للبطولة حالياً برصيد 35 نقطة، متفوقاً على بقية منافسيه، وتبعه «زورق الشارقة» بقيادة سامي سيليو وصيفاً، وزورق الألماني ستيفان هاجن، فيما جاء حامل لقب البطولة راشد القمزي على زورق «أبوظبي 1» في المركز الرابع عبر السباق.

وبدأت أحداث السباق بتصدر المنصوري منذ البداية، بعد أن حقق لقب الزمن الأفضل في الجولة، ومنذ الدورة الأولى تمكن القمزي من التقدم إلى المركز الرابع، ولكن بسبب انقلاب زورق السويدي جوهان أوستبورج في مسار السباق، في الدورة الثانية، تم إعادة الانطلاقة من المسار، وبنفس ترتيب البداية، ليتراجع القمزي إلى المركز السادس، ويستمر المنصوري في الصدارة وبجدارة طيلة 45 دورة، هي زمن السباق، حيث ارتفع العلم الشطرنجي في الختام، معلناً تفوق منصور، وحصده لأول ألقابه في مشواره الدولي عبر البطولة، ليهدي الإمارات صدارة البطولة مع نهاية المرحلة الثانية من المنافسة.



وتصدر المنصوري الترتيب العام، برصيد 35 نقطة، ويليه الألماني ستيفان هاجن «32 نقطة»، وزورق الشارقة بقيادة سامي سيليو «22 نقطة»، وتتحول الأنظار إلى الجولة المقبلة من البطولة، والتي تقام في مدينة ريبادورو بالبرتغال خلال سبتمبر المقبل.

وسجل المنصوري لنفسه تاريخاً قوياً عبر المنافسة، بأن يتفوق مع فريق أبوظبي في موسمه الثاني فقط، بتحقيق لقب إحدى الجولات، وأيضاً تصدر الترتيب العام، خاصة أن السباق يعد الخامس له بشعار فريق أبوظبي، ويصنع لنفسه تاريخاً مع الأمجاد في عمر مبكر للبطل الشاب، كما يستمر في الدفاع عن اللقب الذي يحمله الفريق عن الموسم الماضي، وأيضاً السعي لحصده للمرة الرابعة في تاريخ مشاركات الفريق عبر المنافسة.

من جهته، وجه سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، التهنئة بفوز الفريق إلى أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب، مؤكداً أن تألق المنصوري في هذه الجولة مستحق، خاصة مع التفوق الذي قدمه منذ تصفيات الزمن، ووصولاً إلى السباق الرئيسي، حتى يتصدر الترتيب العام بجدارة.

وقال الرميثي: ما قدمه المنصوري من مستوى ملفت هذا الموسم، يجعله مؤهلاً وبقوة للمنافسة على الحفاظ على اللقب في خزائن فريق أبوظبي للموسم الثاني على التوالي، وهو مشروع بطل قادم وبقوة.

وشدد الرميثي على ثبات النهج والخط الذي يسير عليه فريق أبوظبي في صناعة الأجيال والكوادر الوطنية، من أجل رفع علم الوطن ورايته عالية في المنافسات الرياضية البحرية، لا سيما وأنه صنع في السنوات الماضية تاريخاً واسماً قوياً للفريق على مستوى كافة البطولات البحرية الدولية، وقال: مستمرون على نفس النهج في صناعة الأبطال وحصد الألقاب، ولدينا موسم حافل هذا الصيف مع بطولات متعددة، وفي سبتمبر المقبل سنكون على موعد مع جولتين لبطولة «الفورمولا-2»، وجولة أخرى من جولات «الفورمولا-1»، مع استمرار الجولات والمحطات الدولية حتى نهاية ديسمبر في بطولات ومنافسات أخرى.