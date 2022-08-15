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الرياضي

العين «الثابت الوحيد» على قمة «أدنوك للمحترفين»

العين «الثابت الوحيد» على قمة «أدنوك للمحترفين»
15 أغسطس 2022 10:47

 
سلطان آل علي (دبي)

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انتهى «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بصدارة العين للترتيب وحصد «الدرع»، فيما جاء الشارقة في «الوصافة»، وبقية الأندية تباعاً، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيبقى الترتيب نفسه، لو تم وفق نتائج الشوط الأول بمفرده، أو نتائج الشوط الثاني؟
في الحقيقة، القمة لن تتغير، ويبقى «الزعيم» الوحيد الثابت على الصدارة، وإذا انتهت المباريات بنهاية الشوط الأول يصبح في الصدارة بـ51 نقطة، وإذا تم الترتيب وفق نتائج الشوط الثاني فإنه أيضاً في طليعة الترتيب بـ58 نقطة، وفي الحالتين يبقى أقوى هجوم بـ27 هدفاً في الأول و30 في الثاني، كما أنه الأفل استقبالاً للأهداف في الشوطين بـ8 أهداف في الأول و9 أهداف في الثاني.
ويعد النصر أكبر المستفيدين من ترتيب نتائج الشوط الأول، حيث أنه يأتي رابعاً في الترتيب بـ43 نقطةً «+19 نقطة عن الشوط الثاني»، بدلاً من ترتيبه الحالي «الثامن» بـ33 نقطة. وفي الجانب الآخر، يعتبر الوصل من أكثر الفرق التي لا تقدم نتائج جيدة في هذا الشوط، حيث يكون في المركز الثاني عشر، وفق نتائج الشوط الأول فقط بـ26 نقطة، بل سيكون منافساً على الهبوط، حيث يأتي بعده الإمارات 23 نقطة، والعروبة الأخير بـ20 نقطة!
وفي الشوط الثاني يبدو العكس صحيحاً، فإن الوصل يعد أحد أفضل الفرق في نتائج هذا الشوط، ويحتل المركز الثاني بـ48 نقطة بعد العين «+22 نقطة عن الشوط الأول»، وفي الجانب المقابل، يحتل النصر المركز قبل الأخير بـ24 نقطة في الشوط الثاني فقط!

دوري أدنوك للمحترفين
العين
الشارقة
النصر
الوصل
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