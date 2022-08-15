الثلاثاء 16 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

حداد مايا «ملهمة التنس» في «بلد السامبا»

حداد مايا «ملهمة التنس» في «بلد السامبا»
15 أغسطس 2022 10:42

 
البرازيل (رويترز) 

أخبار ذات صلة
زفيريف «متشائم» قبل «فلاشينج ميدوز»!
نادال يترقب «القمة»

قالت البرازيلية بياتريس حداد مايا، إنها تأمل في إلهام الأجيال الجديدة في البلد العاشق لكرة القدم لممارسة التنس، بعد دخولها قائمة أول 20 لاعبة في التصنيف العالمي للسيدات.
وانتهى حلم حداد مايا في بطولة كندا المفتوحة، بعد هزيمتها أمام سيمونا هاليب 6-3 و2-6 و6-3 في النهائي، لكن أدائها في تورونتو دفعها إلى المركز 16 في التصنيف العالمي.
وقالت حداد مايا، التي أصبحت هذا الأسبوع أول برازيلية تبلغ دور الثمانية في بطولة من فئة ألف نقطة، للصحفيين «لا يوجد الكثير من لاعبات التنس من أميركا الجنوبية بسبب قلة الفرص والبطولات هناك، تختلف طبيعة ممارسة التنس والثقافة العامة هناك، ليس من السهل على أي لاعبة برازيلية التطور بالشكل المطلوب في تنس المحترفات، ولكني أتمنى الآن أن أتمكن من مساعدة الأطفال على تحقيق أحلامهم والإيمان بقدراتهم، بعد دخولي قائمة أول 20 لاعبة يمكنهم أيضا أن يحققوا هذا الإنجاز».
وحقق لاعبون برازيليون نجاحات سابقة في عالم التنس، حيث فازت ماريا بوينو بالعديد من الألقاب في البطولات الأربع الكبرى للسيدات، قبل بداية عصر الاحتراف في ،1968 بينما فاز جوستافو كويرتن ببطولة فرنسا المفتوحة للرجال في ثلاث مناسبات، آخرها في 2001.
وارتدى الكثير من المشجعين في مباراة النهائي قميص منتخب البرازيل الأصفر الكناري الشهير، كما لفت نجاح حداد مايا انتباه أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الذي أرسل لها رسالة دعم على انستجرام قبل المباراة.
وقالت حداد مايا إنها تشعر بالحب الجارف من عشاق الرياضة في بلدها، وأشادت بالمشجعين الذين خلقوا أجواء في المباراة النهائية شبيهة بمباريات كرة القدم.
وأضافت «أعتقد أن البرازيليين ليسوا معتادين على أجواء التشجيع في عالم التنس، كانوا يصرخون ويهتفون بصوت مرتفع، وكانوا يعتقدون أنهم في مباراة كرة قدم، سعدت بهذه الأجواء الطريفة، كان الجميع يرغب في منحي الطاقة والحماس».

البرازيل
التنس
بيليه
كندا
سيمونا هاليب
آخر الأخبار
أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم
دنيا
أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم
اليوم 08:47
ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا
عربي ودولي
ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا
اليوم 08:31
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
الإمارات
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 08:23
أبل تحدد موعداً لعودة الموظفين للمكاتب
دنيا
أبل تحدد موعداً لعودة الموظفين للمكاتب
اليوم 08:12
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. محمد بن سلمان يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة
عربي ودولي
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. محمد بن سلمان يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة
اليوم 07:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©