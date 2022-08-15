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«الأسطورة زهانج».. هل ينقذ «عملاق الصين»؟

«الأسطورة زهانج».. هل ينقذ «عملاق الصين»؟
15 أغسطس 2022 10:40

 
سلطان آل علي (دبي)


أقال جوانزو الصيني المدرب ليو زهيو، بعد 12 جولة من الدوري المحلي، لأن «الفريق الكبير»، في دائرة الهبوط، حيث يحتل المركز السادس عشر، مما ينذر بخطر العودة إلى نقطة البداية التي بدأ من خلالها بطل آسيا مرتين!
وجاءت نتائج جوانزو كارثية خلال 12 مباراة، خسر منها 10 لقاءات، ولم ينتصر إلا مرتين على هيبي، الذي يحتل المركز السابع عشر! 

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واستقبل جوانزو 20 هدفاً، ليكون ثالث أضعف دفاع، وسجل 6 أهداف فقط، ليصبح ثاني أضعف هجوم، ولا يشارك أي لاعب أجنبي مع الفريق إطلاقاً، حيث غادر الجميع، ومعظم اللاعبين المشاركين، في أعمار صغيرة من «الرديف»، وفرق المراحل، حيث يبلغ معدل الأعمار 23 سنة.
وتم تعيين زهانج زهي أسطورة النادي، والذي عاصر كل بطولات الفريق منذ 2010 وحتى 2021، عندما قرر الاعتزال، والاتجاه إلى التدريب، وقاد زهانج الفريق في فترة من الفترات بشكل مؤقت، مع استمراره لاعباً، ويملك زخماً كبيراً لدى الصينيين وجوانزو بكونه قائداً للمنتخب والنادي، وضم زهانج مساعدين لطاقمه، هما هوانج بوين ومي فانج وكانا زميليه في الفريق خلال الفترة الذهبية للنادي العملاق.

الصين
جوانزو
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