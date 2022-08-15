كارينيو بوستا.. «اللقب الأكبر»

مونتريال (أ ف ب)

حقق الإسباني بابلو كارينيو بوستا، المصنف 23 عالمياً، اللقب الأكبر في مسيرته بفوزه المثير على البولندي هوبرت هوركاش العاشر 3-6، 6-3، 6-3 في نهائي دورة مونتريال للماسترز في التنس.

وهذا اللقب السابع للإسباني في مسيرته والأول في دورات الماسترز التي كان يخوض فيها مباراة نهائية للمرة الاولى في مسيرته.

قال بعد الفوز «إنه شعور رائع أن أكون بطلاً في الماسترز، إنه الأفضل في مسيرتي، لا أعرف ما اشعر به في هذه اللحظات، وعملنا جاهدا هذا الأسبوع وفي الأسابيع السابقة، من الضروري أن تكون إيجابياً، ليس افضل موسم في مسيرتي، ولكن أحاول أن أثق بنفسي وفريقي ولعبي».

وبات بوستا ثالث إسباني يحقق لقب الدورة في كندا «تتناوب بين تورونتو ومونتريال»، بعد رافايل نادال ومانويل أورانتيس، وأول لاعب غير مصنف يفوز باللقب منذ الأرجنتيني جييرمو كانياس منذ عقدين.

وأنهى كارينيو بوستا السجل المثالي لهوركاش في المباريات النهائية بعد أن فاز سابقاً بخمسة نهائيات خاضها، بينها دورة ميامي للماسترز عام 2021 الذي يبقى أكبر لقب في مسيرته.

وهذا اللقب الأول لكارينيو بوستا هذا العام الذي عانى فيه من نتائج مخيبة فيما حرم هوركاش من الثاني بعد دورة هاله الألمانية.

وبات كارينيو بوستا يتقدم 2-1 في المواجهات المباشرة بين اللاعبين، وثأر من خسارته نهائي دورة متز الفرنسية أمام هوركاش العام الماضي، علماً أن الأخير سقط أمام نظيره في الدور الـ16 في دورة ميامي 2021.