«اليونايتد» للبيع!

مراد المصري (دبي)

تواصلت حملة الغضب التي تجتاح جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، عقب الإخفاقات المتكررة، وبينما رفعت على المدرجات لافتات تطالب عائلة جلايزر المالكة للنادي ببيعه، فإنها تهدد أيضاً بالخروج من ملعب «أولد ترافورد»، وترك المدرجات فارغة، في اللقاء المقبل أمام ليفربول، اعتراضاً على سوء إدارة النادي.

البداية المتعثرة بالخسارتين المتتاليتين أمام برايتون وبرينتفورد، أججت مشاعر الجماهير التي رفعت لافتات تطالب ببيع «الشياطين الحمر»، من أجل إنقاذ مشروعه الرياضي.

سبق وأن قامت جماهير مانشستر يونايتد باقتحام ملعب «أولد ترافورد» قبل لقاء ليفربول أيضاً في «البريميرليج» في مايو 2021 للتعبير عن حالة الغضب والمطالبات ببيع النادي.

وقامت الجماهير بالبقاء خارج الملعب في أول 17 دقيقة في مباراة الفريق أمام نوريتش سيتي في «البريميرليج» في أبريل الماضي، في خطوة ترمز إلى الأعوام الـ 17 التي أمضتها عائلة جلايزر في إدارة النادي.

ونظمت أعداد كبيرة من جماهير مانشستر يونايتد وقفة احتجاجية أمام «أولد ترافورد» وذلك قبل انطلاق المواجهة الأولى التي خسرها الفريق أمام برايتون هذا الموسم.

وجاء وقع الخسارة الثقيلة أمام برينتفورد برباعية صادماً للجماهير، حيث يحتل الفريق المركز الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد جولتين على انطلاق المنافسات، بعدما سجل هدفاً يتيماً واستقبل 6 أهداف.

أشارت تقارير إلى تحركات كبيرة يقوم بها مانشستر يونايتد لإنقاذ نفسه من خلال تسريع المفاوضات مع اللاعب الفرنسي أدريان رابيو، إلى جانب محاولة ضم مهاجم ولاعب جناح أيضاً.

ووصف جاري نيفيل مدافع يونايتد السابق ما يحدث بأنه كان بمثابة «إعدام للنادي»،

فيما ألقى إريك تين هاج المدير الفني باللوم على اللاعبين، وليس الخطة، في الهزيمة أمام برينتفورد، وقال: قد يكون لديك خطة جيدة، لكنك تلقي بالخطة في سلة المهملات!