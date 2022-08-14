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الرياضي

«ريبلز رومانس» لجودلفين ينتزع لقب الفئة الأولى في برلين

«ريبلز رومانس» لجودلفين ينتزع لقب الفئة الأولى في برلين
14 أغسطس 2022 21:12

 
محمد حسن (دبي)
واصل جواد جودلفين «ريبلز رومانس» تألقه اللافت على الأرضية العشبية وحقق فوزه الأول على مستوى الفئة الأولى في سباق جروسر برايس فون برلين الذي أقيم مساء اليوم بمضمار هوبجارتن الألماني.
وتمكن بطل ديربي الإمارات للفئة الثانية بميدان الموسم الماضي من انتزاع الفوز في السباق الذي امتد لمسافة 2400 متر، في ثالث مشاركة عشبية له بعد أن جاءت غالبية سباقاته على الأرضية الرملية في ميدان والرياض، ليحافظ ابن الفحل «دباوي» على سجله النظيف على الأرضية العشبية.
وركض «ريبلز رومانس» في مؤخرة المجموعة في معظم مراحل السباق، ولم يضغط الفارس جيمس دويل على الجواد الذي يدربه شارلي أبلبي، ليتقدم بكل أريحية من المركز الأخير على الأرضية المعتدلة، واندفع من الجهة الخارجية بعد المنعطف الأخير ليخطف الصدارة في الفيرلونج الأخير متفوقا على الوصيف «نيريك» بفارق رقبة.
وبهذا الفوز الرفيع يكمل «ريبلز رومانس» ثلاثة انتصارات متتالية في بداية قوية للموسم الأوروبي الجاري، حيث فاز في فريد أرتشر ستيكس في نيوماركت قبل ثلاثة أشهر ثم تألق في كوينز بليت جلورياس ستيكس للفئة الثالثة بمضمار جودوود، وفي العام الماضي فاز الجواد في تحضيري 2000 جينيز الإمارات قبل حلوله رابعاً في الرياض ثم فوزه في ديربي الإمارات للفئة الثانية.

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