كليرمون يقلب الطاولة على ريمس بـ «سيناريو جنوني»



رينس (أ ف ب)

ستة أهداف، ثلاث ركلات جزاء وبطاقة حمراء: بسيناريو جنوني، قلب كليرمون الطاولة على مضيفه ريمس، وعوّض تأخره بهدفين ليحقق فوزاً بنتيجة 4-2 في المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقدم أصحاب الأرض 2-صفر في الشوط الأول، بفضل ركلتي جزاء نفذهما توالياً المالي كاموري دومبيا «23» والإنجليزي فولارين بالوجان «30».

ولكن طرد الإيفواري إيمانويل أجبادو في مستهل الشوط الثاني «47» لارتكابه خطأ على آخر لاعب أسهم في عودة الضيوف الذين قلّص لهم بداية الصربي كومنين أندريتش الفارق من علامة الجزاء «51»، قبل أن يعادل برأسية بعد قرابة 10 دقائق «62».

ومنح النمساوي محمد شام التقدم لكليرمون، بعد أن تابع الكرة من ركلة حرة لجوهان جاستيان «72»، قبل أن يحسم البديل الأنجولي جيريمي بيلا الفوز لفريقه «77».

وعوّض كليرمون خسارته المدوية بخماسية نظيفة افتتاحاً ضد باريس سان جيرمان، فيما مني رينس بهزيمة ثانية توالياً، بعد سقوطه خارج أرضه 4-1 ضد مرسيليا الأسبوع الفائت.

وواصل تولوز، العائد الى دوري الأضواء، عروضه القوية بعد أن حقق فوزًا كبيرًا 3-صفر خارج أرضه ضد تروا بعد تعادل افتتاحي ضد نيس، خامس الموسم الماضي.

وسجل أهداف تولوز ياسر لاروتشي خطأ في مرمى فريقه «36»، البرازيلي رافايل راتاو «54» والإنجليزي رايس هيلي «85».

وتعادل أجاكسيو سلباً مع ضيفه لنس، فيما تعادل أوكسير 2-2 على أرضه مع أنجيه.

تقدم أصحاب الأرض بهدفين في الدقائق العشر الأولى عبر الغيني جوليان جانفييه «4» وهدف عكسي للبينيني سيدريك هونتوديي.

عادل لويس ديوني في الدقيقة 22، فيما طُرد المالي لاسين سينايوكو في الدقيقة 57 من جانب أصحاب الأرض وعادل الضيوف عبر أمين سلامة قبل قرابة ربع ساعة من النهاية «77».