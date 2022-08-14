العراق يؤكد إقامة «خليجي 25» في البصرة



بغداد (أ ف ب)

ذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم ان النسخة الخامسة والعشرين من بطولة كأس الخليج ستقام في البصرة، حسب بيان صادر عنه تزامناً مع زيارة وفد من اتحاد كأس الخليج العربي إلى الكويت الدولة البديلة لإقامة «خليجي 25».

ويأتي بيان الاتحاد العراقي لكرة في وقت أشارت فيه أنباء أثيرت حول عزم المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج نقل «خليجي 25» إلى الكويت لعدم استكمال متطلبات إقامة البطولة في البصرة.

وجاء في البيان «زيارة اللجنة التفقدية المكلفة من اتحاد كأس الخليج العربي إلى الكويت هي زيارة روتينية، وحسب توجيهات المكتب التنفيذي التي تنص على زيارة الدولة البديلة».

وأضاف «اتحاد كأس الخليج نفى الأنباء التي أثيرت حول عزمه نقل «خليجي 25» إلى الكويت».

واستضافت الكويت النسخة الثالثة والعشرين من البطولة بين أواخر 2017 ومطلع عام 2018 وتوج المنتخب العُماني بلقبها.

وأعلن المكتب التنفيذي لاتحاد كاس الخليج في وقت سابق عن اختيار مدينة البصرة جنوب العراق، لإقامة «خليجي 25»، مع تأكيده على استكمال جوانب متعلقة بالبنى التحتية مرتبطة باستاد الميناء الدولي.

ويطالب العراق منذ أكثر من عشر سنوات باستضافة البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد الاولى عام 1979 عندما استضاف النسخة الخامسة في العاصمة بغداد على استاد الشعب الدولي وتوج بلقبها.