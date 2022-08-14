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الرياضي

رعاية «البايرن» بـ 250 مليون يورو

رعاية «البايرن» بـ 250 مليون يورو
14 أغسطس 2022 19:34

 
ميونيخ (د ب أ)


أعلن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، تمديد تعاقده طويل الأمد مع الراعي الرئيسي للفريق «تيليكوم» حتى عام2027. 

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وترعى شركة «تيليكوم» قميص بايرن منذ عقدين من الزمن، ورغم أن النادي لم يعلن عن قيمة الصفقة، لكن ذكرت تقارير أنها ستدفع ما يقرب من 250 مليون يورو (4. 256 مليون دولار) على مدار الخمس سنوات المقبلة.
وقال أوليفر كان الرئيس التنفيذي للنادي، الذي لعب للفريق كحارس مرمى عندما بدأت الشركة رعاية الفريق:«سعداء للغاية أن «تيليكوم» تتواجد مع الفريق منذ عشرين عاماً».
وأضاف:«سويا خضنا قصة نجاح فريدة، هدفنا هو الاستمرار في وضع المعايير في الرياضة وما ورائها ونجحنا مرة أخرى بتمديد هذا العقد».
وعلى عكس الشراكة المثيرة للجدل مع شركة الطيران القطرية، يمكن لمسؤولي البايرن أن يتوقعوا ألا يكون هناك انتقادات من جماهير الفريق لهذه الصفقة.

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